«Денег нет, но…»: коронавирус привел к кризису региональных бюджетов

Российские регионы в результате коронавирусного кризиса в этом году не получат более 2 трлн рублей доходов, что может привести к негативным последствиям, если правительство РФ не окажет финансовую поддержку. Об этом заявила зампредседателя ведомства Галина Изотова на выездном заседании Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, которое прошло в Костроме.

Согласно данным Счетной палаты, налоговые и неналоговые доходы регионов уже снизились на 8,9%, поступления по налогу на прибыль организаций – на 15,2%, по налогам на совокупный доход – на 12,2%. Самая серьезная угроза нависла над теми субъектами РФ, доходы которых зависят от состояния в сферах предоставления услуг населению: в первую очередь это курортные регионы – Краснодарский край, Республика Крым и Северный Кавказ, а также территории крупных городских агломераций – Москва, Санкт-Петербург, Новосибирская область, Татарстан и Свердловская область. В результате ограничительных мер в регионах сократилась численность работающих граждан, и спад поступлений НДФЛ в бюджеты неизбежен.

«На основе анализа информации, представленной 79 субъектами, можно спрогнозировать, что объем выпадающих доходов регионов составит в 2020 году более 2 трлн рублей», – уточнила Изотова.

Несмотря на то, что по информации Федерального казначейства на 1 июля в целом объем межбюджетных трансфертов в субъекты возрос на 57,4% по сравнению с первым полугодием прошлого года, регионам потребуются дополнительные вливания, в том числе дотации на обеспечение их бюджетной устойчивости и сбалансированности, полагают в Счетной палате.

Ведомство намерено взять на особый контроль ситуацию с межбюджетными отношениями. По поручению Госдумы аудиторы проанализируют, как трансферты влияют на работу по нацпроектам, а до сентября 2021 года – изучат состояние госдолга регионов.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 16.07.20

Глава британского МИДа обвинил Россию во вмешательстве в выборы. / Коронавирус вернул миллиардера Керимова в первую десятку российского Forbes. / Вильфанд рассказал, какая погода ждет россиян до конца лета. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»