В Совете Федерации заявили о попытках Вашингтона помешать реформе Конституции РФ

«Явно выраженное большинство» россиян, обладающих активным избирательным правом, поддержало президентскую «комплексную поправку к основному закону страны», несмотря на явное противодействие оппонентов из Вашингтона. Такое заявление, как передает корреспондент РИА «Новый День», председатель временной комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов.

«Теперь мы с полным основанием можем заявить, что российскому обществу удалось обеспечить конституционную необратимость важнейших завоеваний двух минувших десятилетий», – сказал он.

Сенатор пояснил, что под «важнейшими завоеваниями» он имел в виду «укрепление отечественного суверенитета во всех его основных аспектах, включая духовно-нравственный», и «развитие основ социального характера нашего государства».

Климов подчеркнул, что в период «проведения названных конституционных преобразований» были отмечены попытки вмешательства в дела РФ извне. Так, в январе сразу после объявления президентом в послании Федеральному собранию предложения поправить Конституцию, «оппоненты, в первую очередь из Вашингтона», приступили к «злобной» кампании по дискредитации поправки и способов ее принятия, заявил сенатор, отметив, что «иностранные оппоненты» сделали ставку и на некие силы внутри России.

По его словам, с помощью внутрироссийской поддержки «фабриковались и распространялись лживые сведения, проводились явные провокации для дискредитации общероссийского голосования, велось подстрекательство к нарушению избирательного законодательства общественного порядка», и в этот процесс вовлекались зарубежные международные организации. Однако благодаря «всенародной поддержке», несмотря на все «потуги наших недругов, которым не нравится конституционное укрепление российской независимости», Россия все же провела реформу Основного закона страны, констатировал Климов.

Как сообщал «Новый День», за принятие поправок проголосовали 77,92%, против – 21,27%. Движение в защиту прав избирателей «Голос» заявило о массовых фальсификациях явки и итогов голосования по конституционной реформе. По мнению правозащитников, организаторы плебисцита установили такие правила, при которых стало невозможно свободное волеизъявление россиян. «Прошедшее голосование действительно оказалось беспрецедентным и войдет в историю страны как пример покушения на суверенитет народа», – говорится в заявлении, опубликованном на сайте «Голоса».

Накануне голосования в соцсетях появились массовые жалобы работников бюджетных структур и крупных компаний на принуждение к регистрации на портале Госуслуг и сайте мэра Москвы, которые могли использоваться для электронного голосования.

Москва, Татьяна Дорофеева

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