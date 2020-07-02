Движение «Голос» заявило о фальсификации явки и итогов голосования по реформе Конституции

Движение «Голос», которое в последние дни подверглось резкой критике со стороны главы ЦИК Эллы Памфиловой, заявило о фальсификации явки и итогов голосования по конституционной реформе. По мнению правозащитников, организаторы плебисцита установили такие правила, при которых стало невозможно свободное волеизъявление россиян. «Прошедшее голосование действительно оказалось беспрецедентным и войдет в историю страны как пример покушения на суверенитет народа», – говорится в заявлении, опубликованном на сайте «Голоса».

Движение обратило внимание, что для принятия поправки в самом голосовании не было необходимости после ее одобрения региональными парламентами и Федеральным собранием – «по сути, проведение общероссийского голосования для инициаторов поправок изначально было не более, чем пиар-акцией, целью которой было не выявление свободной воли граждан, а формирование необходимого власти представления об этой воле». В результате защита прав участников голосования была умышленно снижена, а организаторы плебисцита превышали свои полномочия. «Голос» обращает внимание, что глава государства дал поручение ЦИК России и другим избирательным комиссиям, которые по закону от него независимы, а ЦИК незаконно организовал досрочное голосование 25-30 июня, хотя по правилам от публикации указа президента 1 июня до дня волеизъявления должно пройти не менее 30 дней.

«Таким образом, учет 58,6 млн голосов, которые были получены до 1 июля, не имеет под собой законных оснований», – подчеркнули в «Голосе», отметив аномальную явку на досрочном голосовании. Кроме того, как считает движение, ЦИК намеренно усложнил аккредитацию для СМИ, а формирование порядка назначения наблюдателей было возложено на Общественную палату, которая сама формируется органами власти, заинтересованной в исходе голосования.

По оценке экспертов «Голоса», плюрализма мнений при обсуждении поправки не было, а роль продвижения позиции ее сторонников фактически взяла на себя сама ЦИК. Противников поправки лишали возможности агитации. Кроме того, вопросы вызывает и невозможность проголосовать отдельно за часть поправок, которые были вынесены на плебисцит единым пакетом, и повсеместное принуждение россиян к голосованию со стороны работодателей, должностных лиц органов власти и местного самоуправления. Избиркомы не защищали права граждан, а фактически потакали принуждению, говорится в документе. Право граждан на контроль было также грубо нарушено, считает движение.

По оценке правозащитников, международным стандартам волеизъявления противоречит и то обстоятельство, что законодательство не предусматривает никаких ограничений на пересмотр его итогов. «Результаты этого голосования не обладают юридической устойчивостью – формально их можно пересмотреть в любой момент с помощью обычной, парламентской, процедуры принятия поправок», – говорится в заявлении «Голоса».

«Подводя итог, сами дни голосования уже не имели решающего значения. Выявление свободной воли народа было невозможно с самого начала из-за тех правил, которые были сознательно созданы инициаторами поправок и организаторами голосования», – заключили правозащитники. В «Голосе» подчеркнули, что «сфальсифицированы оказались и итоги голосования граждан, которому в реальности не соответствуют озвученные ЦИК России результаты – ни по явке, ни по проголосовавшим «да», ни по проголосовавшим «нет»».

Как сообщал «Новый День», по данным ЦИК, явка на голосование по конституционной реформе составила 67,97%. За поправки в Основной закон страны отдали голоса 77,92% избирателей, против – 21,27%. Предполагается, что официальные итоги голосования будут подведены завтра, 3 июля.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 02.07.20

Росавиция наложила запрет на перевозку иностранцев до 1 августа. / Саудиты угрожают нефтяному рынку демпингом. / «Линейка соскользнула»: глава ЦИК объяснила «протестное голосование» в Коми технической ошибкой. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»