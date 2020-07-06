Член Центризбиркома обвинил «Би-Би-Си» в провокации в ходе «исторического выбора российского народа»

Член Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Александр Клюкин обвинил зарубежных оппонентов России в провокациях во время голосования по поправкам к Конституции. По его словам, журналисты «Русской службы Би-Би-Си» в качестве провокационного эксперимента вынесли несколько бюллетеней из помещений избирательных участков. «Даже и не скрывают!» – возмущено заявил он на заседании временной комиссии СовФеда по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ.

«Казалось бы, агентство с мировым именем. Оно не стесняется публиковать вот такое», – сказал Клюкин, и процитировал публикацию, как агентство перед голосованием предложило своим сотрудникам поставить эксперимент и вынести бюллетени с участков. Позднее «Би-Би-Си» сообщало, что журналисты вынесли пять бюллетеней, однако в трех случаях факты пропажи бюллетеней не были отражены в системе ГАС-выборы.

«Ну а чего такого? То есть даже и не скрывают, – возмущенно заявил Клюкин. – Ставились задачи провоцировать членов комиссии, полицию, вызывать на избирательных участках хоть какие-то осложнения, из-за которых потом можно будет раздуть беспорядки и нарушения прав».

Член Центризбиркома отметил, что итоги голосования в России вызывают «неадекватную реакцию за рубежом», потому что там «надеялись на недовольство, вызванное экономическими проблемами», а «российский народ проголосовал за вотум полного доверия президенту». Голосование он назвал «воистину историческим выбором российского народа».

В целом, по оценке Клюкина, в России прошло «чистое, прозрачное голосование». Причины не отражения фактов выноса бюллетеней в системе ГАС-выборы он не объяснил.

Напомним, за принятие поправок проголосовали 77,92%, против – 21,27% граждан, принявших участие в плебисците. Движение в защиту прав избирателей «Голос» заявило о массовых фальсификациях явки и итогов голосования по конституционной реформе. По мнению правозащитников, организаторы установили такие правила, при которых стало невозможно свободное волеизъявление россиян.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 06.07.20

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