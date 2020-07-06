МВД признало, что полицейские во время всероссийского голосования «не всегда были на высоте»

В ходе всероссийского голосования по поправкам в Конституцию были зафиксированы конфликтные ситуации, по всем фактам сейчас проводится проверки и будут приняты процессуальные решения. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщил заместитель министра МВД Игорь Зубов, выступая сегодня на заседании временной комиссии СовФеда по защите государственного суверенитета. При этом Зубов признал, что полицейские тоже «не всегда были на высоте».

Всего за неделю голосования в России прошло 540 публичных мероприятий, включая одиночные пикеты. «Но всего один из них был с нарушением установленного порядка, – уточнил Зубов. – Наши сотрудники действовали предельно корректно, было дано указание вмешиваться только когда имели место грубые нарушения, и такие нарушения были и были привлеченные к ответственности».

Кроме того, полиция зафиксировала провокации и «ненадлежащее поведение участников процесса», отметил Зубов. «И наши сотрудники, надо признать, тоже не всегда были на высоте», – сказал замминистра МВД, подчеркнув, что «были единичные конфликтные ситуации, по всем по ним проводится проверка в установленном порядке».

Кроме того, следователи МВД возбудили несколько уголовных дел за попытки воспрепятствования голосованию – например, была попытка поджечь участок в Санкт-Петербурге. Кроме того, возбуждено 209 административных дел.

При этом полиция фиксировала попытки иностранного воздействия на волеизъявление россиян через публикацию фейков с телефонов и на Интернет-ресурсах, «зарегистрированных преимущественно за рубежом». «Мы получали такую информацию сами, по своим источникам», – заявил он, отметив, что содействие полиции оказывали и общественные организации, к примеру, Лига безопасного Интернета.

По данным системы «Контур.Фокус», директором «Лиги безопасного интернета» является дочь сенатора Елены Мизулиной – Екатерина Мизулина, а учредителями – Благотворительный фонд святителя Василия Великого и ООО «Электронное Издательство «Орфограф», единственным учредителем которого выступает сын бывшего генпрокурора России Юрия Скуратова Дмитрий.

Зубов предложил законодателям устранить пробелы в законодательстве, благодаря которым стали возможны нарушения и провокации в ходе голосования. «Некоторые прямо открыто говорили, что они посягают на общественный строй, стремятся к изменению в том числе, звучали призывы к насильственной смене строя, – с возмущением сообщил он. – Возможно, это были эмоциональные оценки, но такие факты есть, нужно об этом думать».

Москва, Татьяна Дорофеева

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