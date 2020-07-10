«Многое будет меняться»: досрочные выборы в Госдуму стали ближе к реальности

Кремль вряд ли устроит самороспуск Госдумы из-за сложения мандатов депутатов от ЛДПР, но досрочные выборы в нижнюю палату парламента вполне возможны. Такое мнение в интервью РИА «Новый День» высказал политолог, директор консалтингового агентства «NPR Group» Дмитрий Фетисов. По его оценке, конституционная реформа и громкий скандал с задержанием хабаровского губернатора создали поле для политического маневра.

Эксперт полагает, что вариант кардинального укрепления роли силовиков на фоне последних резонансных задержаний пока не просматривается – окончательно это станет ясно после того, как в публичном пространстве появится проект закона о Госсовете, который должен быть разработан для реализации президентских поправок к Конституции. «Будут ли входить туда представители силовых ведомств, то есть будут ли они, соответственно, иметь там какие-то полномочия, – пояснил Фетисов. – При определенных нюансах можно будет говорить о том, что полномочия силовых структур выросли, но пока предпосылок для этого не видно».

Вопрос о статусе Госсовета собеседник агентства назвал единственным моментом, который может быть связан с конституционной реформой и российскими силовыми органами. «Это пока вопрос дискуссионный, открытый, как он будет выглядеть, мы узнаем уже несколько позже», – отметил он.

Законопроекты, необходимые для реализации президентской конституционной реформы, будут внесены в Государственную думу оперативно, и, скорее всего, это произойдет еще в весеннюю сессию. «Я думаю, что какая-то работа уже велась, просто пока еще это не вносилось в систему, не опубличивалось, – считает собеседник агентства. – Но какие-то заготовки у депутатов уже должны быть».

С учетом важности темы нижняя палата парламента может сместить сроки своей работы или вовсе отказаться от летнего отдыха, чтобы депутаты могли активно работать над проектами законов, полагает Фетисов. В этом случае начало осенней сессии может сдвинуться. Пока известно, что весенняя сессия Госдумы продлится до 23 июля. На 22 июля запланирован отчет премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

Если Госдума справится с оперативным принятием поправок – но рейтинги власти и, в частности, «Единой России», будут катиться вниз на фоне прогнозируемого ухудшения экономической ситуации к 2021 году, Россию могут ждать досрочные выборы депутатов. «Я сторонник позиции, что досрочные выборы мы увидим, потому что это выгодно Кремлю, – отметил Фетисов. – Да, президент как бы поставил точку в этом вопросе, когда выступал в Думе, сказав, что не видит смысла [в самороспуске нижней палаты парламента]. Но, я думаю, что сейчас многое будет меняться, и [об этом говорят] те действия, которые мы видим в публичном поле. Заявление того же Сергея Михайловича Миронова, который явно согласовывал его с администрацией президента. То есть идет такое прощупывание почвы, и, я думаю, будут смотреть по ситуации».

Повлиять на решение о досрочных выборах, несомненно, может и эпидемиологическая ситуация: если вторая волна коронавируса пойдет в декабре 2020 или марте следующего года – а пока эксперты называют именно эти месяцы в качестве возможных для назначения даты выборов – то Кремлю придется сдержать свое желание по формированию нового депутатского состава.

При этом заявление лидера ЛДПР Владимира Жириновского о намерении покинуть Госдуму всей фракцией вряд ли является составной частью этой схемы, полагает собеседник агентства. «Тут, думаю, больше какая-то обида – возможно, на нарушение договоренностей с внутриполитическим блоком Кремля, – пояснил он. – Но теоретически такая возможность есть, и если КПРФ и «Справедливая Россия» поддержат такую позицию, то соответственно, появляются какие-то юридические основания. Но опять же при поддержке Конституционного суда, при вынесении заключения. Тогда – да, вариант с досрочным роспуском становится уже юридически более-менее реальным».

«Но я все-таки думаю, что будут искать другие варианты для проведения досрочных выборов», – подытожил Фетисов.

Что касается громких уголовных дел последних дней, то вряд ли здесь можно проводить связь с конституционной реформой и началом жесткого «закручивания гаек» силовиками, считает политолог. Так, ситуация с журналисткой Светланой Прокопьевой началась задолго до истории с поправками в Основной закон, и после голосования был только вынесен приговор. «Дело [помощника главы Роскосмоса, журналиста Ивана] Сафронова, судя по тем данным, которые озвучивал центр общественный связей ФСБ, продолжалось уже очень давно, там восемь томов доказательной базы. Тут я тоже бы никаких параллелей не проводил, – пояснил собеседник агентства. – С [губернатором Хабаровского края Сергеем] Фургалом, конечно, намного интереснее». Возможно, доказательства вины Фургала были получены еще до начала голосования – однако его «явно не собирались задерживать раньше, чтобы не придавать резонанс, и как только прошло голосование, была дана отмашка». При этом резонансные уголовные дела возбуждали разные ведомства, напомнил Фетисов.

Как сообщал «Новый День», журналистку Прокопьеву 6 июля суд признал виновной в оправдании терроризма из-за авторской колонки, в которой она рассуждала о причинах взрыва в приемной ФСБ. Уголовное дело было возбуждено Следственным комитетом.

Журналиста Ивана Сафронова, который последние месяцы занимал пост советника главы Роскосмоса, 7 июля задержали по подозрению в сотрудничестве с иностранными разведками, дело ведет ФСБ. Губернатор Хабаровского края Сергей Фурчал был задержан 9 июля по подозрению в организации убийства и покушения на убийство. Уловное дело возбуждено Следственным комитетом.

Москва, Татьяна Дорофеева

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