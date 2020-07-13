Хабаровский протест может преподнести Москве неприятные сюрпризы

Активная фаза выступлений в Хабаровске по поводу ареста губернатора Сергея Фургала, очевидно, позади, однако латентный протест рискует вылиться в «опрокидывающее голосование» на выборах в Государственную думу в следующем году. «Это главный риск и главная угроза», – сказал в интервью РИА «Новый День» политолог, глава Политической экспертной группы Константин Калачев. По его оценке, у ЛДПР все же есть возможность формально сохранить за собой Хабаровский край, однако это может сыграть дурную шутку с самой партией.

Эксперт обратил внимание, что протестные шествия в Хабаровске, если взглянуть на процентное соотношение количества недовольных последними событиями и лояльных жителей города, выглядят очень серьезно. «Очевидно, что федеральный центр и полпредство были к этому не готовы, и сейчас полпредству нужно разруливать эту ситуацию, ибо это их прямая обязанность и зона ответственности», – констатировал политолог, добавив, что оппозиции не стоит очаровываться: уличные протесты в Хабаровске, скорее всего, утихнут сами собой.

Сейчас, судя по реакции соцсетях, в других регионах представители оппозиции искренне радуются, что в Хабаровске «есть еще люди гордые, самодостаточные, способные выразить свое отношение к происходящему». «Но несмотря на всю бурную радость в соцсетях, пока не очень заметно, как – не считая, конечно, профессиональной оппозиции, например, Милова со товарищи, которые уже готовы приписать все это себе и задушить протестующих в своих оппозиционных объятиях – непонятно, как это все отразится на действиях оппозиции системной, – пояснил собеседник РИА «Новый День». – Жириновский же обещал демарш, но я полагаю, что вряд ли ЛДПР готова присоединиться к протестующим в Хабаровске и подлить масла в огонь. Например, те же самые активисты ЛДПР могли бы при желании, скажем, провести какие-то митинги, шествия, пикеты, встречи по всей территории России. Но мы этого не наблюдаем. Поэтому, наверное, дальше риторики дело не пойдет, а все остальное будет, как всегда. Что может измениться, пока это не будет запросом большинства? А запрос большинства пока на то, чтобы их обеспечили работой, дали им денег и оставили в покое».

Однако, как полагает Калачев, события июля-2020 все же могут очень серьезно отразиться на результатах выборов в Государственную думу в 2021 году. «Есть еще латентный протест, – обратил внимание политолог. – Видимо, таких массовых выступлений уже не будет, но самое интересное – кто будет врио [губернатора], и каким образом будет избираться, на каких темах, идеях, стратегиях и предложениях. И второе – как Хабаровский край поведет себя на выборах в Госдуму в 2021 году. И насколько там сохранят традиции честного подсчета голосов».

В этой ситуации фигура врио губернатора края будет иметь серьезное значение. Эксперты называют несколько кандидатов на это кресло, однако сейчас говорить стоит скорее не о конкретных фамилиях, а о типажах претендентов, отметил собеседник агентства.

«Первый типаж – это человек, готовый и способный всех ломать через колено, как, например, [Олег] Кожемяко в Приморском крае, – сказал политолог. – Второй – это человек, который попытается, напротив, смягчить боль утраты, и как-то договариваться и с элитами, и с населением. То есть, будет ли там авторитарный лидер – или человек, способный играть на полутонах, нюансах, который мог бы отчасти заменить собой Фургала».

Как считает эксперт, основная задача федерального центра – не ошибиться в выборе. Потому что протестное голосование по-прежнему остается самой удобной возможностью для граждан выразить недовольство властью, и для этого не нужно выходить на улицу, рискуя оказаться в автозаке. «Проще всего достать фигу из кармана на участке для голосования, – пояснил собеседник агентства. – То есть нужно очень сильно постараться, чтобы понравиться гордым и самодостаточным хабаровчанам. А так можно, конечно, тушить пожар керосином, можно всех разогнать, и в принципе получить латентный протест по всему Дальнему Востоку, но вся проблема в том, мне кажется, что за деревьями пока не особенно виден лес. Это же не только защита Фургала, это же, собственно говоря, и о нашем федерализме, и про отношение к Москве, про недовольство отношениями по линии федеральный центр – регионы, и тд».

По мнению Калачева, протестные выступления если и уронят рейтинг полпреда Юрия Трутнева, то явно недостаточно для его отставки. «Он непотопляемый. И вполне возможно, что на разруливании этой ситуации он заработает еще и какие-то дополнительные очки, – отметил эксперт. – Все определяется отношением первого лица. Но, с моей точки зрения, конечно, в отношении происходящего на Дальнем Востоке иногда федеральный центр просто вводят в заблуждение».

Об «опережающем развитии», экономических успехах и достижениях говорит сокращение численности населения на этой территории, и официальные опросы общественного мнения, показывающие, что именно Дальний Восток и Северо-Запад – самые проблемные для Москвы территории. «Там сильны разочарования, связанные с нереализованным ожиданиями, – пояснил Калачев. – Люди видят, как развивается Китай, Корея, люди ездят в Сеул, ездят покупать что-то в приграничные китайские города, отдыхают в Тайланде, и так далее. Дальневосточники, наверное, чаще бывают в том же Сеуле, чем в Москве».

Вместе с тем вопрос о драйверах развития этих территорий и их лоббистах-защитниках до сих пор остается открытым. «У меня самого там корни и родственники, поэтому могу говорить об этом совершенно смело – по большому счету, есть огромный разрыв между той картинкой, которая рисуется первому лицу, и тем, что происходит на самом деле», – подчеркнул Калачев.

Сменщиком Фургала в Хабаровском крае вряд ли будет его однопартиец, полагает собеседник агентства. «Если ставить там губернатора из ЛДПР, и если на выборах в следующем году там опять ЛДПР будет набирать какие-то высокие проценты – тогда зачем вообще все это было нужно, зачем эта перезагрузка? – отметил он. – Понятно, что новая Дума будет играть большую роль на следующем этапе нашей новейшей истории, потому что трансфер рано или поздно состоится, и понятно, что кому-то хотелось бы, чтобы в Хабаровском крае избирали не только и не столько лдпровцев, и по спискам, и по округам».

Несмотря на то, что успех ЛДПР в Хабаровском крае – это успех франшизы, федеральный центр, очевидно, не очень устраивает ситуация, когда регион идет «не в ногу» и выбивается из общих показателей. «Понятно, что это не нравится, и хочется, чтобы «Единая Россия» там все-таки была первой, – полагает собеседник агентства. – Хотя есть вариант: можно поставить какого-то совершенно бесполезного человека от ЛДПР, и через полгода деятельность ЛДПР там рухнет». В таком случае, как уточнил Калачев, это «обнулит» поддержку населения на думских выборах для ЛДПР, и снимет одну проблему для федерального центра.

Как сообщал «Новый День», губернатор Хабаровского Сергей Фургал был задержан 9 июля в Хабаровске и этапирован в Москву. Политика обвиняют в организации убийств и покушении на убийство предпринимателей. Сегодня защита обжаловала решение суда о его аресте до 9 сентября.

В Хабаровске в субботу начались стихийные массовые уличные протесты: 11 июля на улицы вышли по разным оценкам от 10 до 40 тысяч человек. Полиция не вмешивалась в происходящее, акция прошла мирно. 12 июля протесты продолжились, однако численность участвующих в них жителей оценивалась уже примерно в две тысячи человек. Сегодня перед зданием краевого правительства на площади Ленина собрались только около тысячи человек.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 13.07.20

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