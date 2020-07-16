В России рушится социальный мир

Российская власть в сложных условиях социальной и политической турбулентности решила пойти на подавление любой гражданской активности. Об этом в интервью РИА «Новый День» заявил политик, экс-член Общественной палаты РФ, лидер движения «Гражданская солидарность» Георгий Федоров. Комментируя события, развернувшиеся накануне вечером на Пушкинской площади в Москве, он отметил, что действия правоохранительных органов были неадекватны.

«К сожалению, многие были задержаны, и только ночью, благодаря усилиям адвокатов, депутатов, были выпущены. Я считаю, что это неправильные действия власти, которые не укрепляют, а наоборот, нарушают социальный мир в нашей стране», – сказал Федоров.

«Если будут хватать людей, которые ничего не делают, тем более, таких авторитетных, как один из руководителей нашего движения Борис Кагарлицкий… Куда мы придем? Большой вопрос», – подчеркнул он.

По его мнению, вчерашние события показали, что власти решили и дальше идти по пути «закручивания гаек». «Эти процессы и раньше были, все идет по прежнему сценарию. Власть в момент турбулентности решила, что любые уличные акции любого формата становятся вне закона. Поэтому они таким образом действуют, вне зависимости от того, кто это организовал, кто там находится», – заключил он.

Напомним, 15 июля в Москве должен был состояться митинг против внесения изменений в Конституцию, однако мэрия города запретила его проведение. Организаторы кампании «НЕТ!» предложили гражданам выйти на Пушкинскую площадь и поставить подпись за обжалование результатов голосования. Предполагалось, что для этого люди будут стоять в очереди с соблюдением социальной дистанции.

Однако позже часть граждан отделилась направилась по Страстному бульвару в сторону Петровки. В результате, по данным МВД, было задержано 132 человека. «ОВД-Инфо» сообщает о 147 задержанных.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 17.07.20

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