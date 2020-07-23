Трехдневное голосование: школам могут выделить дополнительный выходной

При проведении трехдневного голосования в российских школах может быть объявлен дополнительный выходной, либо голосование будет проходить в других помещениях. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня в ходе обсуждения принятого Госдумой закона на заседании комитета Совета Федерации по конституционному законодательству сообщил его руководитель Андрей Клишас.

Во время дискуссии сенатор Людмила Нарусова обратила внимание, что традиционно голосование проходит в школах, в субботу и воскресенье они не работают. «А в пятницу и понедельник они работают», – указала она.

В ответ Клишас назвал возможные варианты для обеспечения трехдневного голосования. «Если такая возможность будет, я думаю, что так же будет объявляться либо выходным, либо будут другие помещения. (…) Может быть школы не лучшее место во многих случаях для проведения таких кампаний. Я думаю, местные власти и ЦИК будут учитывать, что если три дня – значит, необходимо подбирать соответствующие помещения», – сказал сенатор, подчеркнув, что сентябрьских выборов в этом году закон не коснется.

После этого Нарусова попросила исключить возможные нарушения закона на предстоящих выборах, рассказав, что была свидетелем «голосования на скамейке» в Санкт-Петербурге. «Сидят на скамеечке две женщины, стоит урна, бюллетени раздают. Но никакой прописанной в Конституции тайны голосования нет, – отметила она. – Нет кабинок, нет соответствующего оборудования». При этом Нарусова обратила внимание, что, если кто-то жильцов дома отказывается голосовать, ему могут сказать: «А вы вот просили в ЖЭКе раковину поменять?»

«Я про такие нарушения знаю», – ответил Клишас, добавив, что «голосовать можно в любом месте, где гражданам это удобно», однако тайна голосования должна быть соблюдена в любом случае.

«Явка, которая была продемонстрирована нашими гражданами, показала, что голосования в течение нескольких дней для них удобна», – заявил Клишас. Сенатор подчеркнул, что и норма о наблюдателях исключительно из региона проведения выборов назрела: по мнению Клишаса, это позволит исключить «различного рода гастролеров», чтобы «наблюдатели ответственно относились к своим обязанностям, а не перемещались из региона в регион».

В итоге комитет Совета Федерации рекомендовал сенаторам одобрить закон на очередном заседании.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 23.07.20

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