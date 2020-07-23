российское информационное агентство 18+

Екатеринбург пережил месяц самоизоляции

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 23 июля 2020, 15:21 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное, Интервью

«У нас очень жёсткий закон» Матвиенко прокомментировала трехдневное голосование на выборах

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала «конспирологическими версиями» предположение, что она заранее знала о будущей законодательной инициативе продления голосования на выборах до трех дней. «Я была удивлена позитивной в основном реакции на это предложение», – заявила глава верхней палаты парламента на пресс-конференции в Москве.

«Я просто высказала свою точку зрения на то, как было организовано голосование, – отметила Матвиенко, объясняя свое выступление 2 июля на телеканале «Россия 24». – Сказала оценку, что продумано все было до деталей. Это была моя личная точка зрения, высказанная без всякого умысла».

По ее мнению, новая практика не приведет к массовым нарушениям на выборах Матвиенко. «У нас очень жёсткий закон. Вплоть до уголовной ответственности, и это не зависит от того, один день будет или два. При желании могут это сделать и в один день», – подчеркнула Матвиенко.

«Мы в первую очередь должны сделать все для того, чтобы как можно больше людей пришло на выборы. Тогда любая власть, которая избирается, будет более легитимна», – пояснила спикер СовФеда.

Она также отметила, что избирателям удобно, когда они могут прийти на участки в течение нескольких дней. «Два-три дня, я думаю, достаточно», – сказала Матвиенко, отметив, что такая практика есть во многих государствах мира.

«Я думаю, [этот закон в Совете Федерации] завтра будет поддержан», – заключила она.

При этом председатель верхней палаты парламента высказалась против ликвидации «дня тишины» в избирательном законодательстве. «Считаю, что его нужно сохранить», – подчеркнула Матвиенко.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 23.07.20

В Японии забили тревогу из-за массового использования медицинских масок. / Российские спецслужбы задержали 22 члена террористической ячейки. / «Он с желанием пошел на эту работу»: Матвиенко назвала условия избрания Дегтярева губернатором Хабаровского края. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Совет Федерации

Осенью Совет Федерации покинут несколько сенаторов

«Давайте дождемся»: спикер Совета Федерации анонсировала принятие закона о домашнем насилии

В Совете Федерации назвали три оптовых рынка в Москве основными источниками контрафакта

Сенаторы не смогли объяснить, будет ли считаться экстремизмом мнение о законности процедуры присоединения Крыма к России

Трехдневное голосование: школам могут выделить дополнительный выходной

Комитет Совета Федерации одобрил кандидатуру на должность заместителя председателя Верховного суда

В Совфеде ответили США на призыв прекратить разработку ракет

«Второй позор страны»: депутат Госдумы раскритиковала минстрой РФ

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Дальний Восток, Москва, Северо-Запад, Челябинск, Поволжье, Сибирь, Урал, Центр России, Юг России, Выборы, Общество, Политика, Россия, Совет Федерации,