«У нас очень жёсткий закон» Матвиенко прокомментировала трехдневное голосование на выборах

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала «конспирологическими версиями» предположение, что она заранее знала о будущей законодательной инициативе продления голосования на выборах до трех дней. «Я была удивлена позитивной в основном реакции на это предложение», – заявила глава верхней палаты парламента на пресс-конференции в Москве.

«Я просто высказала свою точку зрения на то, как было организовано голосование, – отметила Матвиенко, объясняя свое выступление 2 июля на телеканале «Россия 24». – Сказала оценку, что продумано все было до деталей. Это была моя личная точка зрения, высказанная без всякого умысла».

По ее мнению, новая практика не приведет к массовым нарушениям на выборах Матвиенко. «У нас очень жёсткий закон. Вплоть до уголовной ответственности, и это не зависит от того, один день будет или два. При желании могут это сделать и в один день», – подчеркнула Матвиенко.

«Мы в первую очередь должны сделать все для того, чтобы как можно больше людей пришло на выборы. Тогда любая власть, которая избирается, будет более легитимна», – пояснила спикер СовФеда.

Она также отметила, что избирателям удобно, когда они могут прийти на участки в течение нескольких дней. «Два-три дня, я думаю, достаточно», – сказала Матвиенко, отметив, что такая практика есть во многих государствах мира.

«Я думаю, [этот закон в Совете Федерации] завтра будет поддержан», – заключила она.

При этом председатель верхней палаты парламента высказалась против ликвидации «дня тишины» в избирательном законодательстве. «Считаю, что его нужно сохранить», – подчеркнула Матвиенко.

Москва, Татьяна Дорофеева

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