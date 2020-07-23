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Четверг, 23 июля 2020, 15:21 мск

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Осенью Совет Федерации покинут несколько сенаторов

От пяти до семи сенаторов потеряют свои кресла в Совете Федерации после сентябрьских выборов. Об этом сообщила спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко.

«Предположительно, как мне представляется, порядка 5-7 сенаторов могут закончить свою работу, – заявила она на пресс-конференции в Москве. – По предварительным данным. Но решения принимают губернаторы и законодательные собрания, и какие решения будут приняты – это надо спрашивать у них».

При этом Матвиенко назвала непростым процесс поиска регионами «наиболее авторитетных и полезных для субъекта людей», отметив, что «это своя внутриполитическая история».

«Я приветствую обновление, свежих новых людей с новыми свежими взглядами, идеями, и вообще приветствую ротацию, – подчеркнула спикер Совета Федерации. – Давайте дождемся сентябрьских выборов».

Москва, Татьяна Дорофеева

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