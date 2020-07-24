«Это такая игра в одни ворота»: Совет Федерации одобрил трехдневное голосование на выборах

Сегодня на пленарном заседании Совет Федерации одобрил резонансный закон о трехдневном голосовании на выборах. Как передает корреспондент РИА «Новый День», с замечаниями выступили только два сенатора – Людмила Нарусова и Вячеслав Мархаев, который призвал коллег голосовать против такого нововведения.

В частности, Нарусова обратила внимание на нарушения нарушениях конституционных прав граждан при «голосовании на скамейке» и на предприятиях во время плебисцита по поправкам к Конституции, когда не соблюдалась тайна волеизъявления. «Мне не нравится, что мы принимаем этот закон, но при этом хотим спрятаться за спину Эллы Памфиловой, которая как центральная комиссия сама решит, исполнять его или нет в этом году», – заявила Нарусова, добавив, что накануне высказывала эти замечания на заседании комитета Совета Федерации по конституционному законодательству, но это не было учтено.

В ответ глава комитета Андрей Клишас заверил, что никто не намерен прятаться за спиной Памфиловой, а многодневное голосование для граждан удобно, что продемонстрировала явка в июне.

Сенатор Вячеслав Мархаев выразился более жестко. Он отметил, что страна «была втянута в голосование по поправке к Конституции», «в течение шести дней людей заманивали на голосование в помощью лотерей, задавливали административным ресурсом, всеми правдами и неправдами меняли Конституцию».

«Объективно никакой реальной возможности контролировать многодневное голосование нет ни у одной политической партии, ни у общественности, – констатировал сенатор. – Это такая игра в одни ворота, и говорить о роли Общественной палаты здесь – от лукавого».

Как подчеркнул Мархаев, поправка о многодневном голосовании не только не добавит доверия к выборам у граждан, но усугубит проблемы легитимности власти. «Чем больше людей сомневается в честности выборов, тем чаще власть будет получать то, что происходит сегодня в Хабаровске», – предупредил сенатор, и попросил коллег не поддерживать закон.

Однако против высказалось только шесть представителей регионов, и один воздержался. Закон был одобрен 137 голосами «за».

Москва, Татьяна Дорофеева

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