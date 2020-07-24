В центре Москвы нашли незаконный квартал: застройщики и продавцы недвижимости обвиняются в крупном мошенничестве

В Москве незаконными постройками объявлены офисные здания и реконструированные дома в целом квартале на проспекте Мира. В Генпрокуратуре сообщили, что застройщики и продавцы этой недвижимости уже стали фигурантами уголовного дела. Офисы сейчас невозможно ни ввести в эксплуатацию, ни оформить в собственность.

Речь идет о более, чем трех гектарах земли на Проспекте Мира, 102, где без разрешительной документации построены офисные здания и реконструированы уже существующие строения, которые застройщики продали более, чем 100 физлицам и организациям.

«Разрешительная документация на строительство отсутствует. В связи с чем введение указанных объектов недвижимости в эксплуатацию и дальнейшее оформление прав собственности в настоящее время невозможно», – говорится в сообщении на сайте Генпрокуратуры.

Сотрудник надзорного ведомства направили все материалы в следственные органы, и в отношении застройщиков и продавцов возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Городская прокуратура столицы взяла это скандал под свой контроль.

Согласно открытым данным, по адресу проспект Мира, 102, находится Бизнес-центр и ЖК «Парк Мира» – комплекс офисов и апартаментов с переменной этажностью, который был сдан в 2016 году. «Поблизости от станции метрополитена «Алексеевская» выстроен единственный на московском Проспекте Мира современный квартал малоэтажного строительства, имеющий собственную роскошную зеленую зону. Это ЖК «Парк Мира», относящийся к жилью бизнес-уровня», – говорится на сайте компании Delight Realty. Согласно российскому законодательству, апартаменты не являются жилой недвижимостью. На сайте «Cian.ru» сообщается, что девелопером квартала «выступила компания Sminex, которая работает на рынке недвижимости с 2007 года».

По данным системы «Контур.Фокус», президентом и конечным владельцем ООО «Смайнэкс Управление Активами» является Алексей Тулупов. В «нулевых» годах его полный тезка являлся бизнес-партнером хозяина ГК «ПИК» Алексея Гордеева по компании «Росбилдинг», которую РБК называло «крупнейшим российским рейдером».

Москва, Татьяна Дорофеева

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