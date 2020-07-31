«Эпоха заката…» Перед выборами в Госдуму оппозицию устраняют с помощью «уголовок»

Кремль избавляется от сильных политиков в преддверии выборов в Госдуму, которые должны пройти в сентябре 2021 года, с помощью уголовного преследования. Такое мнение высказал известный политолог Аббас Галлямов, комментируя возбуждение дела в отношении московского муниципального депутата Юлии Галяминой.

Эксперт выразил уверенность, что дело связано с предстоящей думской кампанией. «Я уже говорил, что Юлия Галямина выиграет думские выборы в своём округе в одни ворота. Ни один единоросс и рядом с ней не стоял и никакое многодневное голосование ему не поможет. Тот факт, что против Юлии возбудили уголовное дело, является официальным подтверждением моих слов», – отметил Галлямов в комментарии на своей странице в «Фейсбуке».

По мнению эксперта, нынешний политический режим вынужден прибегать к силовым методам, потому что других возможностей сохранить за собой власть не осталось. «Режим избавляется от сильных оппозиционных кандидатов. При этом он, очевидно, понимает, что придаёт Юлии флёр героизма и мученичества, способствует ее дальнейшей раскрутке. Понимает, но все равно на это идёт, вынужден идти. Потому что запас оптимальных решений у Кремля исчерпан. Этим эпоха заката как раз и отличается от периода расцвета», – заключил политолог.

Как сообщал «Новый День», сегодня стало известно, что Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении Галяминой за участие в несанкционированной протестной акции 15 июля. Ей вменяется ст. 212.1 УК РФ («Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования»). Статья предусматривает наказание в виде штрафа от 600 тысяч до миллиона рублей; обязательных работ до 480 часов; исправительных от одного до двух лет; принудительных работ до пяти лет; лишение свободы до пяти лет.

Москва, Мария Вяткина

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