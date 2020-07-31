Путин подписал закон о трехдневном голосовании

В России голосование на выборах и референдумах отныне может проводиться в течение трех дней. Такой закон сегодня подписал президент РФ Владимир Путин.

Согласно тексту документа, формат многодневного голосования будет распространяться по решению соответствующего избиркома на выборы всех уровней. «По решению избирательной комиссии, организующей выборы, референдум, голосование на выборах (включая повторное голосование, повторные выборы), референдумах может проводиться в течение нескольких дней подряд, но не более трех дней», – говорится в законе.

Предполагается, что положения нового закона вступают в силу сразу его официальной публикации.

Как сообщал «Новый День», 21 июля Госдума в третьем чтении приняла закон о многодневном голосовании на выборах всех уровней. Изменения были предложены к законопроекту о праве партий менять своих представителей в избиркомах, внесенному еще в 2012 году. Согласно принятым поправкам, многодневными будут не только местные, но и думские выборы. 24 июля документ был одобрен на заседании Совета Федерации.

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова заявляла, что голосование на региональных и местных выборах в сентябре пройдет уже по новым правилам в течение трех дней. При этом первые два дня (11 и 12 сентября) будут днями досрочного голосования, а третий день, 13 сентября, – основным днем голосования.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 31.07.20

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