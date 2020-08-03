«Тогда тоже все шло тихо…»: осенью Россия рискует заново пережить протестный 2018 год

Предстоящий в сентябре единый день голосования находится под давлением пока неочевидных рисков, но в любой момент могут произойти опасные для власти сюпризы. Как считает политолог, глава Центра развития региональной политики Илья Гращенков, события вполне могут развернуться по сценарию протестного 2018 года. Об этом эксперт сказал в комментарии РИА «Новый День».

Политолог обратил внимание, что сейчас нет «ощущения надвигающегося катарсиса для власти». «Несмотря на растущий социальный протест, по большому счету, этот единый день голосования не ощущается как серьезная угроза власти. Кампании идут вяло», – сказал он.

В то же время Гращенков отметил, что в нескольких регионах просматривается противостояние сильных кандидатов на губернаторских выборах, но в «умеренном» формате. «Топ регионов, где ожидается наиболее конкурентная борьба для меня выглядит так: на первом месте – Иркутская область, где врио губернатора Игорь Кобзев может проиграть кандидату от КПРФ Михаилу Щапову. На втором месте Архангельская область – экологический протест в Шиесе сформировал там достаточно мощную оппозицию власти. Плюс, после недавнего скандала с несостоявшимся объединением позиции власти достаточно серьезно просели», – подчеркнул эксперт.

Что касается Законодательных собраний, то, как считает политолог, конкуренция на выборах этого уровня тоже есть, но достаточно умеренная. «В Якутске достаточно серьезная борьба за городской совет, в Новосибирске тоже конкуренция – там в борьбе участвуют все партии, в том числе новые –«Новые люди», «За правду»… Но в целом нет ощущения надвигающегося катарсиса для власти», – считает он.

Вместе с тем Гращенков отметил, что ситуация может пойти по неожиданному сценарию. «Есть риск, что в сентябре к ЕГД может произойти переломный момент, как это было в 2018 году. Тогда все тоже шло тихо, но неожиданно в четырех регионах – Хабаровске, Приморье, где пришлось заново организовывать выборы, Владимирской области и Хакасии – кандидаты от власти проиграли. Такой риск и сейчас существует», – считает он.

По мнению эксперта, против кандидатов от партии власти может сыграть общая обстановка в стране. «Есть риски, которые в один момент могут привести к неожиданной картине. Внешние факторы тоже оказывают влияние. Митинги в Хабаровске, в Белоруссии – все это подогревает ситуацию. Протестные настроения латентны – они существуют, но пока на улицы не выплескиваются. Но в любой момент, если будет триггер, может… А триггером у нас обычно выступает государство – оно делает что-то, что порождает протест», – констатировал политолог.

В этой связи Гращенков также обратил внимание на еще один риск, который, вероятнее всего, проявится не ближайшей осенью, а на выборах в Государственную думу, которые намечены на следующий сентябрь. «Трехдневное голосование – это технология, которая позволяет власти более удобно контролировать результаты голосования, в нужном виде их корректировать, если есть возможность. Это легитимизирует процедуру. Это подрывает доверие к выборам, потому что сложно организовать наблюдение. С одной стороны, власти удобно, что народ становится аполитичным – недоверие к выборам снижает активность избирателей. С другой стороны, а где легитимность власти? Мне кажется, ЕГД пройдет в старой системе, а вот к выборам в Госдуму, боюсь, этот вопрос станет ребром», – заключил политолог.

Напомним, в 2020 году единый день голосования назначен на 13 сентября. В России пройдут выборные кампании различного уровня, включая выборы глав 20 регионов: 18 прямых, 2 – через парламенты.

В 11 субъектах РФ пройдут выборы депутатов законодательных органов государственной власти. Выборы в Государственную думу должны состояться в сентябре 2021 года.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 03.08.20

Драка в Парке Горького: возбуждено уголовное дело. / Минфин РФ решил отказаться от налогового соглашения с Кипром. / Осталось 19 дней: в Подмосковье «Традиция» соберет известных актеров, музыкантов, писателей, поэтов и философов. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»