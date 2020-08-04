«Отсутствует механизм «дать по рукам» условному Ротенбергу»: Кремль обостряет конфликт с региональными элитами

Политика федерального центра в отношении регионов вызывает нарастающее недовольство местных элит. Как считает политолог, руководитель Лаборатории политических и социальных технологий Алексей Неживой, нынешней осенью это может спровоцировать массовые протесты на Дальнем Востоке и Сибири по хабаровскому сценарию. Такое мнение эксперт высказал в комментарии РИА «Новый День».

Оценивая расклад сил накануне единого дня голосования-2020, Неживой отметил, что в некоторых регионах можно ждать протестного голосования. «Чем дальше от центра, тем более протестная обстановка. В Коми, Архангельске появился такой феномен, как народные кандидаты – консолидированные фигуры, которые поддерживаются на региональном уровне. Там идет успешный процесс сбора подписей для прохождения муниципального фильтра. Эти люди способны составить конкуренцию власти в стиле Хабаровска и Дальнего Востока, Хакасии и Владимира», – сказал он.

Политолог пояснил, что это связано с усиливающимся конфликтом региональных и федеральных элит. «Страна у нас огромная, возникает проблема деградации управления, его уровень падает», – констатировал эксперт.

Вместе с тем Неживой обратил внимание, что для мирного сосуществования на такой огромной территории, как Россия, Москва должна уметь «проявлять гибкость и договариваться, искать точки консенсуса», однако федеральный центр использует другую тактику. «Несколько лет назад была объявлена такая тема – переход на метод корпоративного управления. Регионы «распределили» по большим корпорациям. То, что произошло с Фургалом (Сергей Фургал – экс-губернатор Хабаровского края) – конфликт вокруг «Амурстали», – отметил политолог.

По его словам, завод заинтересовал «клан Ротенбергов». «У каждой политики должен быть экономический базис. Этот протест, скорее всего, имеет местные ресурсы, связанные с этой корпорацией. Снятие Фургала произошло, потому что федеральная околокремлевская часть бизнеса, Ротенберги, заинтересовались им. Поэтому (в Москве) пошли на такой шаг, чтобы решить вопрос с «Амурсталью». Это показывает, что власть деградировала настолько, что узкокорыстные интересы преобладают над интересами государственного управления. Уровень деградации элиты дошел до такого уровня, что она не в состоянии управлять территорией», – полагает он.

В то же время, как отметил Неживой, непрекращающиеся в Хабаровске протесты показывают, что региональные элиты достаточно сильны. «Фургал продемонстрировал мобилизационные возможности и мобилизацию протестного ядра вокруг своей проблемы. Вспомните, уже на следующий день начались многочисленные митинги, которые не прекращаются. Сразу и лозунги были нарисованы, и заготовки по сбору подписей – все это летом. Народ же должен был как-то дойти до такого – раскачки практически не было. Мы моментом получили горячую точку – «взрыв», – подчеркнул Неживой.

С его точки зрения, другие проблемные территории также «подпитываются» и подогреваются за счет региональных властей. «Это – системный процесс. То же самое мы наблюдали в Иркутске, Новосибирске. Такая же тема с Шиесом. Это – постоянно существующий лагерь. На подножном корму они бы так не просуществовали, это – конфликт между местными элитами и федеральными», – уверен политолог.

По его мнению, такие конфликты тлеют в большинстве регионов, но наиболее опасная для власти ситуация развивается на периферии. «Осенью часть регионов, конечно, не успеют «взорваться». В Рязани, Калуге, Воронеже спокойная картина. А там, где уже «горячие» состояния – Север, Дальний Восток, Сибирь – возможно крепкое протестное голосование. Чем дальше от Москвы, тем более сильные региональные элиты, тем слабее федеральные», – констатировал эксперт.

По его оценке, все происходящее очень опасно для политической и социальной обстановки, но такая тенденция может получить продолжение. «Это будет продолжаться дальше. Если не решать вопрос, то он приведет к не очень хорошим последствиям. Но решать его некому. Он будет решаться не при этой власти. Сейчас федеральные элиты не в состоянии договориться с регионалами ни в каком состоянии. Отсутствует механизм «дать по рукам» условному Ротенбергу, и восстановить баланс. Вместо этого, государство их (олигархов) обслуживает», – заключил Неживой.

Напомним, в 2020 году единый день голосования назначен на 13 сентября. В России пройдут выборные кампании различного уровня, включая выборы глав 20 регионов: 18 прямых, 2 – через парламенты.

В 11 субъектах РФ пройдут выборы депутатов законодательных органов государственной власти. Выборы в Государственную думу должны состояться в сентябре 2021 года.

Москва, Мария Вяткина

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