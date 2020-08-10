Сигнал для Путина: Россия рискует повторить белорусские протесты из-за «обнуления»

Протесты в Белоруссии – «сигнал» президенту РФ Владимиру Путину. Как считает политолог, глава Политической экспертной группы Константин Калачев, на фоне методов «последнего диктатора Европы» Александра Лукашенко, российский «электоральный авторитаризм почти демократичен». При этом эксперт подчеркнул, что Кремль должен быть готов к беспорядкам, если в России будет разыгран сценарий пожизненного правления.

«Происходящее в Беларуси – очередной сигнал и для российского президента, который стоило бы принять. Ситуативно Путину опять повезло. Последним диктатором Европы остается Лукашенко <…> На фоне погнавшегося за процентами выше путинских Батьки, российский президент олицетворение здравого смысла. А наш электоральный авторитаризм почти демократичен в сравнении с лукашенковской диктатурой», – обратил внимание Калачев в комментарии на своей странице в «Фейсбуке».

В то же время, как отметил эксперт, попытка остаться у власти «пожизненно» чревата масштабными протестами. «Пожизненное правление – это про консервацию, глубокую заморозку. Это риски надоесть населению, утомить даже элиту. С преемником надо определяться вовремя. И преемник не должен быть уменьшенной копией национального лидера. Его задача закрепление роли лидера в истории через модернизацию. Отношение Путина к институту выборов амбивалентно. Но в здравом смысле ему не откажешь. И потому я таки думаю, что «обнуление» – это просто шанс добровольно отказаться от следующего срока в пользу перемен. Если нет, см. Беларусь», – полагает он.

Вместе с тем политолог выразил уверенность, что лучшим вариантом являются контролируемые перемены. «Своевременность в инициировании перемен и отношениях с обществом – важнейшая вещь, которая обеспечивает устойчивость режима. Политическая, технологическая и управленческая архаика облегчает поиск врагов, но усложняет задачу сохранения конкурентоспособности. Страна не может не начать процесс изменений, если перемены уже назрели и перезрели. Белорусский кейс ровно об этом. Вопрос в том, как их контролируемо осуществить», – отметил Калачев.

Кроме прочего, эксперт также обратил внимание, что осуждение со стороны международного сообщества выборов в Белоруссии, так или иначе, не заставит себя ждать. «Ночное заявление президентов Польши и Литвы уже показало нерешительность в осуждении недемократических выборов в Беларуси, ибо интересы реальной политики заставляют осторожничать в отношениях с Лукашенко, который может окончательно уйти под покровительство Кремля. Но и не осудить Лукашенко ЕС и США не могут», – заключил Калачев.

Как сообщал «Новый День», накануне в Белоруссии завершилось голосование по выборам президента. После того как были опубликованы первые данные ЦИК с результатами экзитполов, в Минске и других городах начались протесты. Для разгона толпы милиция применила водометы, свето-шумовые гранаты и резиновые пули. Правозащитники сообщили о задержании как минимум 140 человек и об одном погибшем. Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовные дела по факту массовых беспорядков и насилия против милиции – участникам и организаторам беспорядков грозит до 15 лет лишения свободы.

По последним данным белорусского Центризбиркома, за действующего главу государства Александра Лукашенко отдали голоса 80,23 % избирателей, единого кандидата от оппозиции Светлану Тихановскую поддержали 9,9%. Еще трое кандидатов – Андрей Дмитриев, Сергей Черечень и Анна Конопацкая – получили менее 2% голосов. Против всех кандидатов проголосовали 6,02%. Итоговая явка на выборах составила 84,23%.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 10.08.20

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