Россия уже потеряла Белоруссию: Лукашенко ждут ультиматумы

Россия уже потеряла Белоруссию, Светлана Тихановская перехватывает среднее и низшее звено аппарата управления президента Александра Лукашенко, а с ним самим оппозиция теперь будет разговаривать только ультимативно. Об этом заявил лидер движения «Гражданская солидарность», экс-член Общественной палаты России Георгий Федоров.

По его мнению, оппозиция в Белоруссии пока не сделала ошибок, и ее грамотные действия дают основания полагать, что «заболтать» ее выступления ради продолжения власти Лукашенко не удастся. «Оппозиция будет идти на переговоры только с одним условием: мирный переход власти. То есть уход Лукашенко и назначение новых выборов», – сказал он в прямом эфире в «Фейсбуке».

При этом Федоров не исключил, что может быть заключен договор о гарантиях Лукашенко, потому что, «если сказать, что тебя убьют – естественно, никто просто так власть не отдаст».

Сам лидер республики сейчас находится в Белоруссии, а не в российской столице, убежден он. «Никакого Лукашенко в Москве нет, – отметил Федоров, пояснив, что визит любого президента в Москву влечет за собой перекрытие дорог, по которым движется кортеж с охраной. – Он не какой-нибудь там биндюжник. Это фейк, я думаю, специально распространяемый». Политик предположил, что такие слухи может специально запускать белорусская оппозиция, и они рассчитаны на элиту и граждан, которые еще боятся присоединиться к протестующим. «Я уверен, что Лукашенко никуда пока не убежал, что он там находится. Но ситуация у него отчаянная – это факт», – констатировал Федоров.

Он обратил внимание, что в ближайшие дни в Белоруссии будут объявлены похороны людей, погибших во время протестов, и это, по его мнению, выльется «в еще большую общенациональную кампанию», которая только укрепит оппозицию.

В то же время оппозиционный кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, которая находится «в изгнании, как потенциальный президент», своим призывом к протестующим встретиться с мэрами городов 15 и 16 августа, предприняла попытку перехватить средний и низший аппарат управления в стране. Чиновники, которые встроены в вертикаль власти, ждут приказов сверху, подчеркнул он.

«В данном случае, когда снизу начинается давление, когда к ним снизу приходят люди, а они к этому не приучены, они приучены только сверху команды исполнять, а сверху команды нет, потому что вся эта ситуация качается – я думаю, что многие главы регионов начнут этот диалог, – сказал Федоров. – Это давняя технология по перехвату власти. Эти люди сформируют советы на местах, где они выразят свои требования к главе. Если глава выполняет требования – он фактически присягает новой власти».

По его оценке, против Лукашенко также сыграет объявленное открытие СИЗО, откуда обещают выпустить всех задержанных. Покинувшие изоляторы белорусы рассказывают об избиениях и пытках, и к вечеру из первых рук о зверствах силовиков будет знать как минимум около 50 тысяч человек. «Те люди, которых избили, останавливаться не захотят. Если даже они не будут на улице что-то делать, они будут переходить к другим фазам», – пояснил Федоров, рассказав о собственном опыте, полученном в октябре 1993 года. «После того, как мы побывали под дубинками, хотелось отомстить. И когда видел эту пятнистую синюю форму, хотелось просто убить», – поделился он.

При этом, как полагает Федоров, силовики изначально действовали слишком жестко «не потому, что они там какие-то садисты, или отморозились – как правило, такие команды выполняются». «Видимо, им дали такой приказ, чтобы это жестко пресечь», – пояснил он.

Так или иначе, как прогнозирует Федоров, на хороших отношениях России и Белоруссии можно поставить крест. «Российская Федерация потеряла Белоруссию. Политический режим Лукашенко обречён. Тут только вопрос времени», – заявил он.

Политик считает, что вводить армию в города нет смысла – она не приспособлена к подавлению протестов собственного населения страны, и быстро будет деморализована. Кроме того, такие действия вызовут «мощнейшее отторжение ВСЕГО белорусского общества».

«Принципиальное отличие политического режима в Белоруссии в том, что у Лукашенко НЕТ идеологии и идеологически мотивированных организованных сторонников. Опора на карательный аппарат не может продолжаться вечно, – отметил Федоров. – Судя по сверхграмотной организации революции, можно с уверенностью сказать, что эта попытка захвата власти будет успешной. Не зря Тихановская выведена из под удара. В случае же провала восстания она остаётся «президентом в изгнании». Но, судя по масштабу событий и грамотной тактике протестующих, шанс победить растёт с каждым днем».

В случае победы оппозиции в Белоруссии подобные процессы могут начаться в Азербайджане, Казахстане и России, полагает Федоров. «Про очередность сказать ничего не могу. Дальнейшие действия оппозиции в Белоруссии после победы будут далеко не дружественными официальной власти в России. Но это другая история. Кстати, если Лукашенко устоит, то его действия тоже будут абсолютно не дружественными российскому руководству», – подчеркнул он.

Москва, Татьяна Дорофеева

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