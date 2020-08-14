«Все возможно, если лидер теряет адекватность»: эксперт о вероятности белорусского сценария в России

Россия пока не готова повторить белорусский протест с выходом на улицы сотен тысяч жителей и забастовками предприятий. «Все возможно, если лидер утрачивает адекватность. Но пока, слава Богу, по Путину незаметно, чтобы это произошло или происходило», – сказал в интервью РИА «Новый День» политолог, глава Политической экспертной группы Константин Калачев.

«Ничего невозможного, безусловно, нет, но все-таки у [наших стран] разные стили руководства, совершенно разное отношение к политическому планированию и к оценке ситуации, – отметил собеседник агентства. – У нас, что касается, например, администрации президента, ведется большая работа по постоянному мониторингу ситуации, проводятся социологические исследования, позволяющие вовремя сориентироваться, купировать риски и угрозы».

В Белоруссии протесты продолжаются шестой день. Изначально власти рассчитывали подавить их жесткими действиями силовиков – однако эти надежды не оправдались. Несмотря на массовые задержания и избиения, белорусы ежедневно выходят протестовать на улицы. С 11 августа белорусские предприятия одно за другим стали объявлять забастовки. При этом глава государства Александр Лукашенко в начале недели публично назвал участников протестов «людьми с криминальным прошлым», безработными и «овцами», которыми управляют из Польши, Чехии и Великобритании. Это только подогрело протестные настроения.

«Все возможно, если лидер утрачивает адекватность. Но пока, слава богу, по Путину незаметно, чтобы это произошло или происходило, – отметил Калачев. – Были разговоры о том, что он якобы оторвался от реальности, но каждый раз он доказывает, что это не так, и каждый раз в эту реальность входит. Можно по-разному относиться к российскому президенту, это понятно, критики будет больше – рейтинг Путина идет вниз, но я думаю, что он имеет варианты действий. В отличие от Лукашенко, который даже не задумывался на тему преемников и трансфера. У Путина такая возможность есть, про трансфер много говорили. Просто уходить надо вовремя. А не тогда, когда тебе в спину уже летят камни».

При этом сейчас власть в России фактически дала повод критикам говорить, что страна рискует потерять Белоруссию – так же, как потеряла Украину. Москва уже совершила несколько ошибок, и пока не демонстрирует готовности ломать шаблоны, считает собеседник агентства.

«Конечно, поздравительная телеграмма – это не телефонный звонок, но может быть не стоило торопиться поздравлять Лукашенко еще до официального объявления результатов подсчета голосов, и до того момента, пока не выяснится масштаб протеста против оглашенного результата, – пояснил эксперт. – А уж если поздравлять, то нужно было поздравлять первыми, не оставляя это Китаю. Здесь надо быть либо первыми, либо вообще не спешить».

По оценке Калачева, российские власти не готовы к «слому шаблонов», по-прежнему игнорируя субъектность населения страны, и делая ставку на персональные отношения с ее лидером. «Бороться надо за умы и сердца людей, а не только за взаимопонимание с лидером, который может оказаться не вечным, – подчеркнул политолог. – Тем более, что взаимопонимания особого и не было. Было использование России в узкокорыстных целях».

Собеседник агентства выразил сожаления, что с российской стороны не прозвучал призыв к Лукашенко провести в стране повторные выборы с участием российских и международных наблюдателей. «Эти призывы прозвучали, но не из уст России, – уточнил Калачев. – Очень жаль, что Россия не взяла на себя миссию посредника в отношениях между Лукашенко и оппозицией, между ним и протестующим народом Белоруссии. А что касается повторных выборов – если ты честно взял 80%, то чего тебе вообще бояться?»

Эксперт полагает, что своими действиями российские власти дали скептикам повод говорить, что Россию через год или четыре года ждет белорусский сценарий – с протестами, слезоточивым газом и избиением населения силовиками. «Дело в том, что у нас не диктатура, у нас электоральный авторитаризм. Это разные вещи. У нас воля большинства не искажена, – пояснил Калачев. – Так вот, не надо давать повод для разговоров, что наш электоральный авторитаризм рано или поздно перерастет в такую же диктатуру. Можно было внушить населению надежду на мягкую эволюцию, вместо того, чтобы создавать ситуацию, в которой проводят сравнения между Лукашенко и завтрашним Путиным. Даже не сегодняшним, а завтрашним. И можно было, конечно, попытаться завоевать симпатии белорусов».

По мнению эксперта, объяснение такой поддержки для россиян могло быть найдено довольно легко: если несколько лет назад страна поддержала восставший Донбасс, так «почему не поддержать мирный протест народа, который никаких антироссийских лозунгов на щит не поднимает, и в повестку дня не ставит».

«Можно было поступить так, как поступили в случае с Киргизией и Арменией, когда руководство в рамках своих возможностей и даже привычек все-таки воздержалось от скоропалительных решений и комментариев, и сохранили нормальные отношения с Киргизией и с Арменией, – напомнил Калачев.

При этом политолог выразил надежду на сохранение отношений России и Белоруссии независимо от того, останется Лукашенко президентом, или нет. «Сейчас, мне кажется, поезд еще не ушел, просто надо дать возможность разочаровавшемуся в лидере народу самому выбрать свою дальнейшую судьбу, и еще лучше этот народ поддержать, чтобы потом не давать скептикам и критикам повода говорить, что допустили те же ошибки, что, например, с Украиной», – сказал Калачев.

Акции протеста в Белоруссии начались 9 августа после объявления ЦИК предварительных результатов выборов президента. Жители страны не приняли официальную версию, по которой действующий глава государства Александр Лукашенко получил более 80% голосов, а кандидат оппозиции Светлана Тихановская – около 10%. Толпы людей с улиц белорусских городов жестко разгоняли силовики, были использованы слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пути и даже боевые патроны. Несколько сотен человек обратились за медицинской помощью, местные телеграмм-каналы со ссылкой на медиков сообщали о тяжелораненых. В СИЗО оказалось более шести тысяч человек, сообщалось об избиениях и пытках по отношению к задержанным.

Москва, Татьяна Дорофеева

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