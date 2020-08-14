«Лукашенко не просто президент. Он – царь»: глава Белоруссии похоронил идею Союзного государства

Вновь избранный президент Белоруссии Александр Лукашенко ставит крест на будущем Союзного государства с Россией. Такое мнение, как передает корреспондент РИА «Новый День», высказали российские политические эксперты на пресс-конференции в Москве.

В частности, эксперт Института развития интеграционных процессов Всероссийской академии внешней торговли Дмитрий Болкунец обратил внимание, что в Белоруссии сегодня очень опасно заниматься политикой, а каждые выборы президента сопровождались арестами и уголовным преследованием кандидатов.

Как считает заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев, именно такой «жесткий авторитарный режим» и не позволил создать полноценное Союзное государство. «Протесты, которые начались, носят характер арабской весны. Лукашенко не просто президент. Он – царь: 17 резиденций, авиапарк, больше, чем у президента США, автопарк. При Лукашенко интеграция невозможна – невозможно интегрироваться с авторитарными режимами», – констатировал он.

При этом Суздальцев заявил, что даже партнерские отношения с Лукашенко находятся под вопросом. «Об этом много говорят, но за 26 лет я не могу назвать повода, который бы позволил сказать, что Лукашенко – наш союзник. Что он сделал, как союзник? Это загадка», – сказал он.

Более того, как считает эксперт, в отдельных случаях политику Лукашенко можно назвать антироссийской. «Лукашенко ведет антироссийскую внешнюю политику за российский счет», – отметил Суздальцев.

«С 2018 года российская сторона приступила к санации союзных отношении. Система четырех главных каналов нашей поддержки, по которым на 1 января этого года общая сумма всей поддержки составила 133 млрд долларов за 20 лет, стала рушиться. Лукашенко взамен ничего не представил», – добавил он.

Болкунец со своей стороны отметил, что полная интеграция между Россией и Белоруссией вряд ли возможна, но в больше степени из-за позиции самих белорусов. «Среди части этой оппозиционно настроенной части белорусского общества есть жесткая попытка отстроить идеологический забор с Россией. Это наблюдается особенно в историческом ракурсе. Некоторые события в истории, например, раздел Речи Посполитой, в Белоруссии в части общества воспринимается негативно, а в России – позитивно», – сказал он.

«Если мы проведём опрос общественного мнения и спросим, хотят ли белорусы войти в состав РФ, я предполагаю, что подавляющее большинство, скажет – «нет». За 30 лет выросло новое поколение людей, которые не жили с Россией в одном государстве. Они хотят дружеских отношений, но при этом жить в своем домике. Это важно понимать», – подчеркнул Болкунец.

При этом он выразил уверенность, что тема уже Союзного государства мало актуальна и для Белоруссии, и для России. «Союзное государство в Белоруссии не особенно воспринимается, как и в России. Граждане Белоруссии не ощущают себя частью некого Союзного государства, скорее частью национальных государств, у которых есть общая надстройка», – заключил эксперт.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 14.08.20

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