«Надо связаться с Путиным»: Лукашенко обвинил в протестах внешнего врага, который может угрожать и Москве

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о намерении связаться с российским лидером Владимиром Путиным, и заявил о внешнем вмешательстве в выборы в республике. По его словам, протесты в Минске в случае победы оппозиции угрожают и докатиться до Москвы.

«Мы видим, что происходит. Нас убаюкивать не надо мирными акциями и демонстрациями. Мы видим, что в глубине происходит. Мы очень хорошо это видим. И потом, мы же методички читали цветных революций. Более того, к методичкам цветных революций (это особенность, об этом мы будем говорить сегодня в Минобороны в Центре стратегического управления) уже появились элементы внешнего вмешательства», – цитирует Лукашенко государственное агентство «БелТА».

По словам президента республики, «агрессия против Беларуси» разворачивается «фактически по сценарию». «Надо связаться с Путиным, президентом России, чтобы я мог с ним переговорить сейчас, – сказал он. – Потому что это уже угроза не только Беларуси. Знаете, некоторые россияне, я смотрю, там, слишком умные, начинают кричать: вот, Беларусь, так, не эдак… Я хочу сказать, что защита сегодня Беларуси – это не меньше, чем защита всего нашего пространства, Союзного государства, и пример другим. Если белорусы не выдержат, покатится эта волна туда. Поэтому за нас так уцепились».

Протестующих против фальсификации выборов граждан своей страны Лукашенко назвал «эти, которые бродят по улицам», пояснив, что они не понимают, что происходит. «Это понимают те, кто координирует и направляет. И вы видите – иногда работают профессионально: постановочные кадры, фейки, – заявил белорусский лидер. – У меня, оказывается, уже нашли в Москве какой-то дом. Я сейчас публично хочу сказать: нашли – заберите его. У меня в Беларуси собственности нет, кроме резиденции официальной, где я живу в деревне. Нет, вот эти начинают фейки. Оказывается, я уже из страны уехал позавчера, оказывается, я не то умер, не то заболел. И это все крутится. Для чего? Чтобы у народа создать вот это подленькое настроение. Не получится. Мы этого допустить не должны».

Акции протеста в Белоруссии начались 9 августа после президентских выборов. Граждане выражают недоверие обнародованным ЦИК результатам, согласно которым более 80% голосов получил действующий президент Александр Лукашенко, а кандидат оппозиции Светлана Тихановская – лишь около 10%. Несколько дней продолжались стычки с силовиками на улицах белорусских городов, ОМОН использовал для разгона жителей слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули и даже боевые патроны. Сообщалось о сотнях раненых, госпитализированных в белорусские медучреждения. Накануне из СИЗО начали выпускать задержанных – многие из них оказались чудовищно избиты. Освобожденные рассказывают о пытках и жестоком обращении милиции и ОМОНа. При этом, по сообщениям белорусских телеграм-каналов, многих из задержанных родственники до сих пор не могут найти. Портал «TYT.BY» запустил сервис по поиску пропавших во время протестов.

Москва, Татьяна Дорофеева

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