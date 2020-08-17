Москвич застрелил рабочего, который шумно укладывал асфальт ночью

Москвич расстрелял рабочих, которые ночью шумно вели укладку асфальта около его дома. В результате москвич стал фигурантом уголовного дела, его ищет полиция. Дело возбуждено сразу по трем статьям Уголовного кодекса РФ: ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 3 ст. 30 п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц), ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия).

Как сообщили в пресс-службе столичного главка Следственного комитета, инцидент произошел ночью в воскресенье, 16 августа, около жилого дома на улице Академика Анохина на западе столицы. Мужчина повздорил с рабочими, которые укладывали асфальт на придворовой территории, схватил пистолет и выстрелил в них не меньше пяти раз. В результате один из дорожных рабочих скончался на месте, второй сейчас находится в больнице, врачи оказывают ему необходимую помощь. Сам вспыльчивый москвич сбежал.

Какая организация вела дорожные работы в ночное время в выходной день, в сообщении СКР не указано. Сейчас следователи изучают все обстоятельства случившегося, и ищут москвича, причастного к убийству.

Как сообщал «Новый День», ранее возмущенный шумом подмосковный пенсионер напал с топором на рабочего, ремонтирующего лифт, и успел несколько раз ударить его по голове. Инцидент произошел 9 августа в Домодедове. Следователи возбудили уголовное дело по статье УК РФ «покушение на убийство».

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 17.08.20

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