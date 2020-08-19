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Среда, 19 августа 2020, 15:08 мск

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Избирком Москвы «закрылся» от СМИ

Московская городская избирательная комиссия (МГИК) закрылась от прессы. Общий электронный адрес, указанный на сайте избиркома, не работает, раздел для СМИ совершенно пуст, а оба номера телефона не отвечают.

Так, в разделе «К сведению СМИ» на официальном сайте Московского городского избиркома даны только аккаунты МГИК в соцсетях, при этом указанной страницы на «Фейсбуке» не существует. По ссылке «Контактная информация для средств массовой информации» на сайте МГИК открывается абсолютно пустая страница. Точно такие же страницы открываются при клике на ссылки с информацией об аккредитации при МГИК и со списком аккредитованных представителей СМИ. В разделе со списком аппарата МГИК не указан ни один телефон.

Попытки дозвониться по двум указанным на сайте МГИК телефонам не увенчались успехом: там просто не берут трубку. Отправить редакционные запросы на email невозможно, поскольку почтовый ящик pochta@mosgorizbirkom.ru не принимает сообщения. Передать запросы через форму электронной приемной также не получится – она дает сбой при попытке регистрации.

В связи с этим редакция РИА «Новый День» вынуждена открыто обратиться к главе МГИК Юрию Ермолову с просьбой прокомментировать ситуацию с информационной открытостью городской избирательной комиссии.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 19.08.20

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