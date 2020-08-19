«Покойтесь с миром, Николай Николаевич…» В Москве похоронили актера, депутата Мосгордумы Николая Губенко

Сегодня в Москве на Кунцевском кладбище прошла церемония похорон депутата Московской городской думы от КПРФ, экс-депутата Госдумы, актера и кинорежиссера Николая Губенко. Фотографию опубликовал спикер столичного парламента Алексей Шапошников. «Покойтесь с миром, Николай Николаевич…» – подписал он фото.

Церемония прощания с депутатом прошла ранее в здании театра «Содружество актёров Таганки». Его основал Николай Губенко, и его художественным руководителем.

Как сообщал «Новый День», Губенко скончался 16 августа на 79-м году жизни. Его смерть вызвала неоднозначную реакцию соцсетей: некоторые пользователи признавали, что Губенко был хорошим актером и режиссером, однако напоминали, что в годы депутатства он поддерживал власть, и фактически следовал линии «Единой России».

Губенко родился в Одессе 17 августа 1941 года. Его отец был летчиком и погиб в 1942 году под Ворошиловградом. После окончания войны Губенко учился в детском доме в Одессе, затем был переведен в Суворовское училище с углубленным знанием английского языка, там он стал играть в театральном кружке.

В 1970 году окончил режиссерский факультет ВГИКа.

С 21 ноября по 28 августа 1991 года Губенко был последним министром культуры СССР.

После развала Советского Союза Губенко вступил в КПРФ. Был избран депутатом Государственной думы II и III созывов.

В 2005 году был избран в Мосгордуму. В сентябре 2019 года вновь был избран депутатом и вице-спикером Московской городской думы.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 19.08.20

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