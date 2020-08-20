«Не удалось подкупить – значит будем возбуждать…» Сторонники задержанного депутата Мосгордумы не верят в его виновность

Сторонники задержанного по подозрению в мошенничестве депутата Мосгордумы Олега Шереметьева не верят в виновность. По их мнению, народный избранник мог пострадать за свою принципиальность.

«Задержан депутат Московской городской думы Олег Шереметьев, – сообщится в телеграм-канале помощника депутата Никиты Зайцева. – В приемной депутата прошел обыск. В данный момент Олег Михайлович находится на допросе по уголовному делу по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Дело основано на доносе Ирины Кузнецовой».

Ранее помощником депутата Олега Шереметьева в Мосгордуме являлась Ирина Кузнецова. Утром Следственный комитет социально сообщил о возбуждении в отношении Шереметьева уголовного дела. По версии следствия, депутат ежемесячно представлял в аппарат Мосгордумы «документы о премировании своего помощника в размере от 350 до 600 тыс рублей, содержащие заведомо ложные сведения о выполнении последним заданий особой важности и сложности», после чего подозреваемый присваивал денежные средства и распоряжался ими по своему усмотрению.

Сторонники Шереметьева в соцсетях предполагают, что депутат мог пострадать за принципиальность. «Не удалось подкупить – значит будем возбуждать уголовки, – пишет в «Фейсбуке» муниципальный депутат Измайлова Надежда Загордан. – Следственный комитет возбудил уголовное дело против депутата Мосгордумы (от ВАО) Олега Шереметьева. Напомним, что Олег Шереметьев ни разу не пошел на поводу у власти и все его голосования в Мосгордуме были безупречны. Также он регулярно проводил встречи с жителями и круглые столы в Мосгордуме на темы, которые властям совсем не хотелось бы слышать (например, о печальной судьбе Усадьбы в Кусково, которую хотят превратить в парк развлечений, по застройке парка на Зеленом проспекте храмом)».

«СК считает, что Шереметьев присваивал деньги себе. А вот внезапный доход председателя Мосгордумы едроса Шапошникова не сильно волнует СК, – подчеркнула Загордан. – Впрочем, с работой СК я тоже сталкивалась. Ее я вообще не заметила относительно моего уголовного дела о залитии моей машины серной кислотой (24 августа у меня в суде очередное рассмотрение жалобы на работу СК по данному вопросу)».

Депутат призвала парламентариев всех уровней максимально распространять информацию об уголовном деле Шереметьева и внимательно наблюдать за расследованием.

Провластные телеграм-каналы активно обсуждают ситуацию с Шереметьевым, причем делают это с использованием идентичных фраз и оборотов. Некоторые называют историю «типичной для всего депутатского состава коммунистов», другие связывают Шереметьева с оппозиционером Алексеем Навальным и его «умным голосованием».

Комментарий главы московского горкома КПРФ Валерия Рашкина по ситуации с уголовным делом депутата-коммуниста получить не удалось: мобильный телефон Рашкина оказался отключен. В твиттере в конце прошлой недели Рашкин сообщал, что совершает восхождение на вершину Эльбруса.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 20.08.20

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