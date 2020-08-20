«Дело Олега Шереметьева»: к депутату не пускали адвоката и отказывались вызвать врача

Депутат Мосгордумы Олег Шереметьев до сих пор находится в Следственном комитете, адвоката к нему пропустили только через семь часов после начала следственных действий – после обысков дома и в приемной парламентария в думе. Об этом корреспонденту РИА «Новый День» сообщил коллега Шереметьева по фракции КПРФ в Мосгордуме Павел Тарасов.

«Точное время начала обыска дома не известно, по предположениям – около 7 часов утра, – отметил Тарасов. – В начале десятого часа утра начат обыск в помещении приемной. Где-то в 10:30 он закончился, с этого времени Олег Михайлович находится здесь. По состоянию где-то минут 15 назад (около 14:00, – ред), никаких следственных действий с ним еще не проводилось – проводились следственные действия только с другими помощниками». Все это время к Шереметьеву не пропускали адвоката, отметил собеседник агентства. «Пропустили только где-то в два часа. Через семь часов примерно после начала всех этих мытарств», – уточнил он.

По словам Тарасова, при обыске у Шереметьева поднялось давление, однако врача ему вызвали только через час. «Когда у человека давление 180 на 100, ему при обыске только через час вызывают врачей, а здесь в следственном комитете вообще не стали вызывать, не допустили – после этого возникают большие вопросы по мотивам, которыми руководствуются работники правоохранительных органов», – подчеркнул Тарасов.

Он также уточнил, что там же, во втором управлении по расследованию особо важных дел ГСУ СКР по Москве на улице Новокузнецкая, 23, сейчас находится группа товарищей Шереметьева, которая ждет, когда его отпустят. «У наших товарищей, конечно, большая тревога из-за происходящего. Многие возмущены тем, что не допускали адвоката – потому что ему просто было отказано в вызове адвоката и на обыск дома, и на обыск в приемной, – пояснил он. – Более того, в приемной помощникам угрожали изъятием телефонов в случае, даже если они просто будут принимать входящие звонки».

Тарасов подчеркнул, что у него вызывает большие сомнения содержательная сторона уголовного дела. «Я лично считаю, что там больше личный фактор заявительницы влияет, чем объективная сторона дела, – пояснил депутат, отметив, что заявительница уже не является помощницей Шереметьева. – По имеющейся у меня информации, районный комитет исключил ее из партии некоторое время назад».

Как сообщал «Новый День», депутату Московской городской думы от КПРФ Олегу Шереметьеву инкриминирует мошенничество в особо крупном размере. По версии следствия, он ежемесячно представлял в аппарат Мосгордумы «документы о премировании своего помощника в размере от 350 до 600 тыс рублей, содержащие заведомо ложные сведения о выполнении последним заданий особой важности и сложности», после чего подозреваемый присваивал денежные средства и распоряжался ими по своему усмотрению. Заявление в правоохранительные органы подала сама помощница депутата, сообщили провластные телеграм-каналы.

Сторонники думской оппозиции в соцсетях предположили, что депутат мог пострадать за принципиальность – он ни разу не пошел на поводу у власти, и регулярно голосовал против инициатив мэрии и «Единой России».

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 20.08.20

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