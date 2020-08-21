«Большинство выразило согласие с работами»: в Москве чиновники засекретили документы на 160 млн рублей

В префектуре Восточного округа Москвы и управе района Гольяново засекретили данные о «тайном собрании» жильцов, которые приняли решение о капремонте своих домов на 160 млн рублей. Работы, на которые пожаловались москвичи, чиновники назвали законными.

В ответе префектуры ВАО за подписью ио руководителя Николая Кужелева на запрос РИА «Новый День» говорится, что решение о досрочном проведении капремонта кровли и фасада приняли сами жильцы трех корпусов дома №23 по улице Уральской – однако о дате этого собрания чиновник скромно умолчал. Скан-копия решения общего собрания жильцов по запросу редакции также не предоставлена.

При этом сами жители трех корпусов в жалобе депутату Мосгордумы Сергею Савостьянову ранее выразили большое сомнение в том, что это собрание вообще проходило – потому что собственники квартир узнали о нем только постфактум.

В префектуре также сообщили, что перенос сроков капремонта возможен только по решению общего собрания собственников квартир. «В свою очередь, управой района Гольяново совместно с депутатским корпусом неоднократно проводились информационные встречи с жителями указанных домов, на которых большинство собственников выразили согласие с проводимыми работами», – отмечается в документе.

Ответ из управы Гольяново почти в точности копирует сообщение префектуры. В «Управляющей компании Гольяново» и ООО «Титан», которое является подрядчиком работ по капремонту, решили вообще не отвечать на официальные запросы РИА «Новый День».

Напомним, как сообщал «Новый День», к депутату Мосгордумы Сергею Савостьянову обратились жители трех корпусов дома на Уральской улице – под обращением больше 200 подписей. Москвичи сообщили, что ремонт фасадов их домов был запланирован на 2030 год, крыши – на 2021 год, однако в феврале Фонд капремонта внезапно провел аукцион почти на 160 млн рублей на выполнение этих работ уже летом. Оказалось, что три корпуса на Уральской стоят рядом с озером, где запланированы работы по благоустройству – и чтобы старые многоэтажки не портили общий вид, их фасады чиновники решили отремонтировать в первую очередь. Жильцы не хотят тратить такие суммы на ремонт фасада, который, по их мнению, не является первоочередной работой – в домах есть более серьезные проблемы, пояснили москвичи. Акт открытия работ, по данным жителей, не подписан – однако ООО «Титан» уже приступило к ремонту фасада.

Депутат Савостьянов заявлял, что намерен со своей стороны отправить запросы в компетентные органы, чтобы разобраться в ситуации.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 21.08.20

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