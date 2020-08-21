Валютный обвал: курс евро превысил 88 рублей, доллар – уже по 75

Сегодня во второй половине дня на валютном рынке произошел обвал рубля. Как передает корреспондент РИА «Новый День», биржевой курс российской валюты заметно упал по отношению к доллару и евро. «Американец» стал дороже 75 рублей, «европеец» – выше 88.

В ходе торгов на Московской бирже курс евро достигал отметки 88,30 рубля, доллар на максимуме продавался по 75,01 рубля, что значительно превышает показатели на начало дня.

По итогам утренних торгов Банк России повысил на выходные и понедельник курс «американца» почти на 30 копеек до 74,0999 рубля, евро – также на 30 копеек до 87,7343 рубля.

По мнению экспертов «Интерфакс-ЦЭА», рубль активно дешевеет к доллару и евро, поскольку участники рынка выходят из рублевых позиций на фоне активно дешевеющей нефти и роста геополитических рисков вокруг России из-за предполагаемого отравления скандального политика Алексея Навального, а также из-за событий в Белоруссии.

В настоящее время нефть марки Brent продается на бирже c понижением почти на 2% на уровне $43,91 за баррель, американское «черное золото» дешевеет почти на 2,5% и торгуется вблизи отметки $41,82.

Ранее кандидат экономических наук, доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им Г.В.Плеханова Аяз Алиев в комментарии РИА «Новый День» отмечал, что перспективы рубля в нынешних экономических условиях выглядят весьма негативно. Если в сентябре отечественная валюта может укрепиться, но к концу года ситуация, вероятнее всего, изменится.

Москва, Анастасия Смирнова

Москва. Другие новости 21.08.20

Выборы президента США: «воин света» против «демона тьмы». / Пригожин осудил «шоу» Запада с санитарным самолетом для Навального. / Парламентский совет Союзного государства назвал выборы в Белоруссии легитимными, открытыми и конкурентными. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»