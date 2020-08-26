СКР начал проверку после взрыва в жилом доме на западе Москвы

Следственный комитет начал проверку по факту ЧП в доме на улице Кубинка на западе Москвы. В пятиэтажке после взрыва начался пожар, произошло частичное обрушение конструкций. Сообщается о четверых пострадавших – в частности, женщину взрывом выбросило из окна. Причиной взрыва, по предварительным данным, стала утечка газа.

В официальном сообщении главное следственное управление СК РФ по Москве называет случившееся «хлопком». «По данным следствия, 25 августа 2020 года в жилом доме, расположенном по улице Кубинка в городе Москве, произошел хлопок, повлекший возгорание и частичное обрушение, – говорится на сайте ведомства. – По данному факту следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве проводится доследственная проверка».

Сейчас на месте работают следователи и криминалисты, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

По информации столичного главка МЧС, пожар в доме был ликвидирован в 10:36. Возгорание, по предварительным данным, произошло в квартире на 3 этаже, его площадь составила 55 метров. Из дома были спасены 16 человек.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 26.08.20

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