российское информационное агентство 18+

Раскол в РПЦ

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 2 сентября 2020, 18:57 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное, Интервью

Рубль обвалился на фоне информации об отравлении Навального «Новичком»

Российский обвалилась на фоне заявлений правительства Германии, что Алексей Навальный «вне всяких сомнений» был отравлен веществом из группы «Новичок».

По данным Московской биржи, курс евро к 18:30 мск взлетел на 1,74 руб., до 89,4 руб., а курс доллара подскочил почти на 2 руб., до 75,6 руб.

Падение демонстрируют и индекс Мосбиржи, и индекс РТС – на 0,58 и 3,20 процента соответственно.

Как сообщал РИА «Новый День», сегодня правительство Германии официально заявило, что в организме российского оппозиционера Алексея Навального обнаружено химическое отравляющее вещество нервно-паралитического действия той же группы, что «Новичок».

В Кремле заявили, что российская сторона не получала информацию с выводами властей ФРГ. «Нет, до нас такая информация не доводилась», – цитирует ТАСС слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Напомним, Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно сел в Омске. Оппозиционера с признаками острого отравления привезли в реанимацию больницы скорой помощи №1. Навальный впал в кому, его подключили к аппарату ИВЛ. 22 августа политика перевезли в немецкую клинику. Российские врачи поставили оппозиционеру диагноз «нарушение обмена веществ».

В конце августа берлинская клиника «Шарите», где проходит лечение Алексей Навальный, запросила помощи у лаборатории Бундесвера. Медикам потребовались заключения от военных экспертов по ядам и химическим боевым отравляющим веществам. В Мюнхене находится закрытая военная токсикологическая и фармакологическая лаборатория с лучшими в стране специалистами по ядам.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 02.09.20

Эксперты: Школы не могут выполнить коронавирусные рекомендации Роспотребнадзора. / Полмиллиарда на поездки по столице: в Мосгордуме очередной скандал. / Официально: Навальный был отравлен ядом из группы «Новичок». Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Навальный Алексей

Официально: Навальный был отравлен ядом из группы «Новичок»

Пригожин проспонсирует шанс Навального выйти из комы в «Шарите»

Врачи «Шарите» о состоянии Навального: «По-прежнему в коме, прогнозы делать рано»

Врачи Навального в Германии попросили помощи у военных токсикологов

Генпрокуратура РФ попросила у Германии доказательства диагноза Навального

МВД заявило о широкомасштабной проверке по факту возможного отравления Навального

Пригожин посчитал нецелесообразным раскрывать детали взыскания долга с Навального

Кремль отреагировал на заявление немецких врачей об отравлении Навального

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Политика, Россия, Финансы, Экономика, Навальный Алексей,