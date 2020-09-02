Рубль обвалился на фоне информации об отравлении Навального «Новичком»

Российский обвалилась на фоне заявлений правительства Германии, что Алексей Навальный «вне всяких сомнений» был отравлен веществом из группы «Новичок».

По данным Московской биржи, курс евро к 18:30 мск взлетел на 1,74 руб., до 89,4 руб., а курс доллара подскочил почти на 2 руб., до 75,6 руб.

Падение демонстрируют и индекс Мосбиржи, и индекс РТС – на 0,58 и 3,20 процента соответственно.

Как сообщал РИА «Новый День», сегодня правительство Германии официально заявило, что в организме российского оппозиционера Алексея Навального обнаружено химическое отравляющее вещество нервно-паралитического действия той же группы, что «Новичок».

В Кремле заявили, что российская сторона не получала информацию с выводами властей ФРГ. «Нет, до нас такая информация не доводилась», – цитирует ТАСС слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Напомним, Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно сел в Омске. Оппозиционера с признаками острого отравления привезли в реанимацию больницы скорой помощи №1. Навальный впал в кому, его подключили к аппарату ИВЛ. 22 августа политика перевезли в немецкую клинику. Российские врачи поставили оппозиционеру диагноз «нарушение обмена веществ».

В конце августа берлинская клиника «Шарите», где проходит лечение Алексей Навальный, запросила помощи у лаборатории Бундесвера. Медикам потребовались заключения от военных экспертов по ядам и химическим боевым отравляющим веществам. В Мюнхене находится закрытая военная токсикологическая и фармакологическая лаборатория с лучшими в стране специалистами по ядам.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 02.09.20

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