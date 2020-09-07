Алексея Навального вывели из комы, он реагирует на речь

Алексея Навального вывели из комы и отключили от аппарата искусственной вентиляции легких. После консультаций с женой пациента врачи берлинской клиники Charité сообщили, что подробности о его здоровье будут обнародованы, если он сам этого пожелает.

«Состояние Алексея Навального, который с 22 августа 2020 года проходит лечение в Берлинском медицинском центре Charité, улучшилось, – сообщается на сайте клиники. – Больного вывели из медикаментозной комы и отключили от искусственной вентиляции легких». Пациент регулирует на речь, однако возможные долгосрочные последствия его тяжелого отравления медики пока оценить не берутся.

Лечащие врачи Навального поддерживают тесный контакт с его женой. После консультации с ней клиника решила, что подробности состояния пациента будут обнародованы, если он сам примет такое решение.

Как сообщал «Новый День», оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно сел в Омске. Оппозиционера с признаками острого отравления привезли в реанимацию больницы скорой помощи №1. Навальный впал в кому, его подключили к аппарату ИВЛ. Родственники Навального требовали отправить его на обследование и лечение в зарубежную клинику, однако российские врачи объявили, что пациент не транспортабелен, и запретили его вывозить из больницы. Частный рейс вывез оппозиционера в Германию только 22 августа. Власти ФРГ официально заявили, что Навальный был отравлен веществами группы «Новичок».

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 07.09.20

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