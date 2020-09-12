«Огрызки ельцинской эпохи пытаются опошлить»: лидер КПРФ обрушился с жесткой критикой на проекты реновации мавзолея Ленина

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов обрушился с жесткой критикой в адрес Союза архитекторов России, объявившем конкурс на реновацию мавзолея Владимира Ленина на случай захоронения тела вождя мирового пролетариата. Главный коммунист страны в комментарии РБК назвал случившееся провокацией и подчеркнул, что «речь идет о великой эпохе, которую стараются закопать и опошлить пошляки, огрызки ельцинской эпохи, вся эта свора, которая плюет на могилы своих предков».

По словам политика, ансамбль Красной площади, Кремля и Мавзолея является сокровищем мировой культуры, и никто не имеет права делать какие-либо перепланировки. «Речь идет не об архитектурном сооружении, речь идет о великой эпохе, которую стараются закопать и опошлить пошляки, огрызки ельцинской эпохи, вся эта свора, которая плюет на могилы своих предков. Поэтому ничего кроме презрения у меня это вызывать не может», – констатировал лидер КПРФ.

Зюганов считает такой конкурс «грязной провокацией людей, которые ничего общего не имеют ни с историей страны, ни с серьезной архитектурой». Политик обратил внимание, что решение о захоронении Владимира Ленина принимал съезд ЦК КПСС. «Оно (решение) было поддержано всеми советами Российской Федерации. И поэтому лезть тупой головой и пустым сердцем в это святилище никто не имеет права», – заключил лидер КПРФ.

Ранее стало известно, что Союз архитекторов России объявил о намерении собрать банк идей по эксплуатации Мавзолея на Красной площади, если тело вождя мирового пролетариата Владимира Ленина будет захоронено. Предполагается, что победители конкурса будут объявлены 13 ноября.

Москва, Светлана Антонова

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