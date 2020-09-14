«Это идиотизм! Они не понимают…» Жириновский заявил, что Россия «семимильными шагами идет к белорусскому варианту»

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на пресс-конференции, посвященной итогам завершившихся накануне выборов, заявил, что Россия «семимильными шагами идет к белорусскому варианту».

«Они не понимают. Им все застлало. И глаза, и ум и уши, все застлало. Остановитесь! Белоруссия вся вышла на улицы, Хабаровск вышел! Нет, все – за 70%!», – возмущенно сказал бессменный лидер либерал-демократов.

Говоря о поствыборной ситуации, обстановку в России Жириновский с сарказмом назвал праздничной и радостной. «У нас сегодня у всех прекрасное настроение – понедельник, мы вышли на улицы, и по всем улицам наших городов идут счастливые люди, все улыбаются: снова победила с большим успехом одна партия, правительственная, – издевательски отметил политик. – Люди просто в восторге. Уже 20 лет эта партия на Олимпе, и каждый раз добивается невероятных успехов, и ее кандидаты везде: от самого низкого поста – до высокого».

«Рвать меня тянет, когда я так говорю! – внезапно заявил Жириновский. – Это идиотизм! Это страна, где черт знает что, дикость какая-то!»

Парламентарий подчеркнул, что ни разу ни одна оппозиционная партия не признала результаты выборов, и не поздравила так называемых победителей. ЛДПР приняла участие во всех избирательных кампаниях, кроме Брянской, «но там у нас есть наш сенатор от губернатора, в этом смысле мы идем на какой- то компромисс, хотя нам было бы лучше там победить», отметил он, пояснив, что партия идет навстречу, потому что не хочет «белорусский вариант».

Вместе с тем Жириновский высмеял полученные главой Еврейской автономной области Ростиславом Гольдштейном 82% голосов, половина из которых, как считает лидер ЛДПР, была обеспечена во время досрочного голосования. «Совесть есть у него? Ему самому не стыдно? Потому что всех убрали с его дороги, в том числе наших, наши запросто бы победили. Ну совесть есть обманывать народ?» – возмутился он.

Как сообщал «Новый День», в губернаторских кампаниях во всех регионах, где участвовала «Единая Россия», ее кандидаты одерживают уверенную победу, причем расклад сил при подсчете более 90% бюллетеней исключил вероятность вторых туров.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 14.09.20

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