«Даже при коммунистах было честнее»: Жириновский заявил о полном разочаровании россиян в выборах

Даже при коммунистах в советский период выборы проходили честнее, считает лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Москве, посвященной итогам Единого дня голосования.

«Проверяйте итоги выборов, отношение к выборам в понедельник утром. Если граждане идут смурные, как сегодня, ни одной улыбки, полное разочарование, отвращение, то понятно, что это не то, чего хотели бы наши граждане», – подчеркнул политик.

«В чем-то даже при коммунистах было честнее. Мы знали, что там нет наших кандидатов, он один, он пройдет, оркестр, пирожки, и многие не ходили, – сказал Жириновский о выборах в советские годы. – Но писали всегда одинаково – на выборы пришло 99,9%, проголосовало за кандидата от единого блока коммунистов-беспартийных 98,9%. И праздник, все хорошо – другого же нет кандидата. Я всегда переворачивал лист и писал: уходите, надоели, вы нам опротивели. Но, естественно, не подписывал – хотя по почерку могли бы узнать».

Такие методы проведения выборов ведут страну к белорусскому варианту, несколько раз предупредил Жириновский. Лидер ЛДПР подчеркнул, что ужесточение условий участия в выборах говорит только о страхе партии власти, которая боится проиграть, однако рано или поздно она провалится «с треском, хуже, чем в Белоруссии, и люди выйдут, и с ненавистью будут прощаться с такой партией».

«Это все 30 лет продолжается, и мы медленно, а иногда быстро идем к белорусско-хабаровскому варианту. Они уже полыхнули. И это обычный протест граждан – протестуют граждане, не хотят», – пояснил лидер ЛДПР.

Москва, Татьяна Дорофеева

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