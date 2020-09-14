«Занимаются просто паскудной работой»: Зюганов обвинил Кремль в «устройстве политического бомжатника»

Нормальному политическому процессу в России мешают спойлеры – как отдельные кандидаты, так и партии, которые появляются при непосредственном участии администрации президента РФ, заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов сегодня на пресс-конференции в Москве.

«Нас обложили со всех сторон. Вместо того чтобы работать с партиями, которые действуют в Госдуме, начинают не левом фланге нарезать, и занимаются просто паскудной и постыдной работой, недостойной ни страны, ни администрации президента, ни нашего будущего. Остановитесь в этой грязной работе! Ничего вы не сделаете с идеалами справедливости, Россия без этого не может существовать», – заявил политик.

Бессменный лидер «красных» напомнил об украинских революционных событиях и о том, что сегодня происходит в Белоруссии. «А следующие мы будем! Вот те, кто плодит этот бомжатник, они пособники этой либеральной своры, которая с 90-х лет душит Россию», – подчеркнул Зюганов.

«Вместо нормального политического процесса все это превращается в политический бомжатник. Самый настоящий. Когда сидят в администрации президента люди, и пекут эти партии. Создают, дают деньги, организуют их раскрутку и выпускают на политическое пространство с одной целью: чтобы дурачить людей, – сказал Зюганов, и обратился к президенту РФ: «Они подрывают вашу стабильность, в корне подрывают. На фоне ухудшающегося благополучия граждан, жесткого кризиса, на фоне того, что обложили страну со всех сторон, ей объявили войну, такого рода политический процесс разрушает доверие граждан к исполнительной власти. Этот процесс надо остановить».

Зюганов предложил законодательно «поднять порог создания партии», подчеркнув, что это усложнит задачу авторам спойлеров, и эта тенденция современного политического процесса отомрет сама.

«Те, кто сидит и плодит этот бомжатник, подрывают основы устойчивой нормальной жизни нашей страны. Вообще это преступление», – заявил Зюганов, отметив, что фоне кризиса особенно необходима сплоченность общества.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 14.09.20

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