«Только люди с больной психикой могут из некрополя сделать музей»: Зюганов оценил идею выноса тела Ленина

Коммунисты не позволят вести раскопки на Красной площади и не разрешат вынести из Мавзолея тело вождя мирового пролетариата Владимира Ленина. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов сегодня на пресс-конференции в Москве.

«Сейчас появились еще одни архитекторы, которые решили взорвать страну в центре Москвы, – охарактеризовал политик инициативу Союза архитекторов РФ. – На мой взгляд, это откровенная циничная провокация. По своей нравственной оценке – я даже не могу это оценивать, только люди с больной психологией могли предложить из некрополя сделать какой-то музей».

Лидер КПРФ отметил, что ценность Красной площади, Мавзолея и Кремля насколько высоки, что эти объекты взяты под охрану ЮНЕСКО. Он напомнил, что именно с Мавзолея Иосиф Сталин произносил свою знаменитую речь в 1941 году о том, что «враг будет разбит, наше дело правое и победа будет за нами», именно к Мавзолею бросали стандарты фашистских знамен, и там встречали первого в мире космонавта Юрия Гагарина.

«Мавзолей был свидетелем всех событий, – заявил Зюганов. – Опять вся эта мерзопакостная публика, которая лезет в нетрезвом виде с грязной рожей руками раскапывать святилище наше».

Лидер КПРФ указал, что на этой территории захоронены маршалы и генералы, обеспечившие победы Советского Союза, первый космонавт Юрий Гагарин, а также Королев и Курчатов, и поинтересовался, с какого из захоронений архитекторы хотят начать раскопки. «Не было никакого завещания ни Ленина, ни членов их семей, это все знают прекрасно. Но было решение съезда высшего законодательного органа о такой форме захоронения», – подчеркнул Зюганов, отметив, что при захоронении Ленина были соблюдены и православные традиции, так как он «лежит на два метра ниже уровня земли».

Лидер «красных» считает, что время для очередного «вброса» предложения о выносе из Мавзолея тела Ленина выбрано крайне неудачно, поскольку «стране объявлена война», и сейчас нужно предпринимать действия для сплочения населения. Идеи с захоронением тела вождя мирового пролетариата могут только спровоцировать «очередную драку на Красной площади», отметил он.

«Вы просто ошалели от своей безответственности!» – обратился он к авторам идеи, назвав их инициативу уголовным преступлением и попыткой переписать историю.

«А всем остальным заявляем: мы раскапывать на Красную площадь никого не пустим, – подчеркнул Зюганов. – 91-го года больше не повторится. Когда сидели и смотрели из Госбезопасности как сносили Феликса Эдмундовича Дзержинского. Хотя принимали присягу. И армия, которая клялась красному знамени, спокойно смотрела, как срывали красный флаг, под которым ни ходили. Я думаю, в этот раз общество не допустит этого».

Как сообщал «Новый День», ранее Союз архитекторов России объявил Всероссийский конкурс на лучшую концепцию использования Мавзолея на случай захоронения тела Ленина.

Москва, Татьяна Дорофеева

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