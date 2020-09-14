«Побыстрее застолбить за собой большинство, и рулить дальше…» Кремль готовится к досрочным выборам в Госдуму

Экономический кризис и ухудшение социальной обстановки в России подталкивает Кремль к досрочным выборам в Госдуму, которые могут пройти уже весной 2021 года. Как считает депутат Госдумы от КПРФ Денис Парфенов, власть, вероятно, попытается как можно быстрее оформить за собой большинство, чтобы и дальше управлять страной. Такое мнение политик высказал в комментарии РИА «Новый День».

Оценивая перспективы переноса Единого дня голосования (ЕДГ) на весну, Парфенов отметил, что это только внешне может выглядеть как шаг в сторону оппозиции и гражданского общества. «В чем интерес переноса (даты ЕДГ) для здоровых политических сил – понятно. Наша партия давно выступает за перенос ЕДГ на весну. Выборы в начале сентября – выборы без избирателей и агитации: лето, сезон отпусков, детей нужно в школу собрать и так далее. В течение нескольких лет ЕДГ проходил в начале осени, что не вызывало ничего, кроме нареканий. Но надеяться, что это решение (о переносе ЕДГ) станет очень сильным шагом навстречу гражданскому обществу и оппозиционно настроенной его части – не очень верно», – сказал депутат.

Политик пояснил, что в этом вопросе нужно учитывать все изменения избирательного законодательства. «Политика – комплексный процесс. Мы видим, что многие его границы уже стали острыми. Изменения избирательного законодательства прошли быстро, скопом и оказались весьма радикальными, с точки зрения возможностей расширения пространства для манипуляций на выборах», – подчеркнул Парфенов.

По его оценке, если бы власти действительно хотели бы реальной конкуренции на выборах, то более логичным решением стала бы отмена муниципального фильтра. «Если власть на это (перенос ЕДГ) отважится, конечно, это было бы шагом в правильном направлении – оживление политического процесса, создание более здоровых условий для политического сил. Но есть гораздо больше вопросов относительно организации процесса, которые вызывают претензии. В этом году ярче, чем обычно, проявил себя муниципальный фильтр. Если в предыдущие годы одного-двух кандидатов от КПРФ не допускали до выборов глав регионов, в позапрошлом – двух, в прошлом – трех, в этом – пятерых. Я думаю, им следовало бы начать с этого», – отметил политик.

По его словам, несмотря на определенный кризис легитимности, Кремль не сильно забоится об ослаблении института выборов и подрыве доверия к итогам голосования. «Говорить, что все это вызывает обеспокоенность в больших кабинетах, было бы преувеличением. Мы видим, что во всех последних крупных избирательных кампаниях явка крутилась в районе 20%. Но ничто не мешало губернаторам и кандидатам избираться», – сказал Парфенов.

Политик предположил, что перенос ЕГД может быть связан с досрочными выборами в Госдуму. По его мнению, Кремль, принимая во внимание настроения общества, будет стремиться, как можно быстрее провести федеральную избирательную кампанию.

«Еще до начала коронавируса мировая экономика сползла в достаточно глубокий кризис. Мы понимаем, что Россия, не являясь самой сильной экономикой мира, уже получила сильный удар. В ближайшее время будет продолжаться обнищание населения. Рост недовольства, сопряженный с этим – неизбежен», – уверен депутат.

«Кто может гарнировать, что через год-полтора обстановка не накалится до такого уровня, что не хватит никакого рода манипуляций, чтобы переломить итоги голосования. Им было бы интересно провести выборы в Госдуму пораньше, застолбить за собой контрольный пакет голосов в Госдуме и дальше рулить страной, как они всегда это делали», – пояснил он.

Как полагает Парфенов, заявление главы ЦИК Эллы Памфиловой, что весной 2021 года выборов в Госдуму не будет, выглядит настораживающим. «Чем больше наши известные деятели начинают нас заверять, что чего-то не произойдёт, тем больше вероятность, что это будет. Сколько нас убеждали, что повышения пенсионного возраста не будет, причем устами первых лиц?» – напомнил он.

«Я меньше допускаю вариант переноса на более поздний срок. Если вопрос об изменении ЕДГ будет серьезно ставиться, мне кажется, это произойдет в более ранний срок – социальная, экономическая обстановка не в пользу действующей власти. Обстоятельства как раз могут быть главным фактором, подталкивающим это решение. Все остальное – довесок. Главное – побыстрее провести выборы и сохранить большинство за «Единой Россией», и через это обеспечить себе возможность легитимации решений и дальше жить припеваючи. Варианты могут быть разными, и они будут зависеть не от юридической казуистики, а от политической целесообразности», – заключил Парфенов.

Напомним, 7 сентября Памфилова заявила, что с «неудобного», сентября, единый день голосования можно было бы перенести на апрель. При этом глава ЦИК отметила, что тема досрочных выборов в Госдуму сейчас не обсуждается.

Как сообщал «Новый День», дискуссия о досрочных выборах в Госдуму периодически возникает в российском информационном пространстве, в том числе, в связи с принятием поправок к Конституции и изменением полномочий нижней палаты парламента. Согласно действующему законодательству, Единый день голосования проходит во второе воскресенье сентября.

Накануне в губернаторских выборах во всех регионах, где участвовала «Единая Россия», ее кандидаты одерживают уверенную победу, причем расклад сил при подсчете более 90% бюллетеней исключил вероятность вторых туров. Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак назвал завершившуюся кампанию генеральной репетицией выборов в Госдуму-2021, и заявил, что партия с оптимизмом смотрит в будущее.

Москва, Мария Вяткина

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