ЦИК: в выборах в Госдуму 16 партий смогут участвовать без сбора подписей

Три новые партии по итогам Единого дня голосования получили право участвовать в выборах в Госдуму-2021 без сбора подписей. Как сообщила сегодня глава ЦИК РФ Элла Памфилова, речь идет о «Новых людях», «За правду» и «Зеленой альтернативе». Таким образом, теперь в «белом списке» значатся 16 партий.

Право на участие в федеральных выборах без сбора подписей партии получают в случае получения мандатов в региональных парламентах. Так, партия «Новые люди» Алексея Нечаева (основатель компании Faberlic) на минувших выборах провела своих представителей в заксобрания Рязанской, Костромской, Калужской и Новосибирской областей. «Зеленая альтернатива», которую возглавил один из активистов движения «Местные» Руслан Хвостов, победила на региональных выборах в Госсовет Коми, а «За правду» писателя Захара Прилепина – в Заксобрание Рязанской области.

Глава ЦИК Элла Памфилова подчеркнула, что партии-новички, которые впервые участвовали в выборах, провели кампании достаточно результативно: пятипроцентный барьер преодолели три из четырёх новых политических сил.

При этом руководитель Центризбиркома заявила о «беспрецедентном хамстве» и провокациях некоторых наблюдателей, подчеркнув, что «никогда в таком масштабе этого не было». Памфилова назвала такие действия «дезорганизацией работы комиссии» и пообещала провести круглый стол на эту тему с представителями партий.

Москва, Алевтина Белова

Москва. Другие новости 14.09.20

Лукашенко это еще «аукнется»: Миронов заявил, что у белорусов есть основания для протестов. / «Побыстрее застолбить за собой большинство, и рулить дальше…» Кремль готовится к досрочным выборам в Госдуму. / «Только люди с больной психикой могут из некрополя сделать музей»: Зюганов оценил идею выноса тела Ленина. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»