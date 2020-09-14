«Ничем хорошим эта имитация имитации не кончится». Вице-спикер Госдумы назвал ситуацию с выборами «очень плохой»

Россияне больше не верят в выборы, об этом говорит крайне низкая явка в большинстве регионов по итогам прошедшей избирательной кампании. Если ситуация на политическом поле не изменится, то протестная активность будет только возрастать, и ничем хорошим эта «имитация имитации» не закончится, считает вице-спикер Государственной думы от ЛДПР Игорь Лебедев.

«Власть празднует победу на прошедших вчера региональных выборах – нигде не было вторых туров, «Единая Россия» получила больше процентов, чем другие партии, казалось бы, нет повода не радоваться, – говорится в публикации Лебедева в «Фейсбуке». –

На самом деле, ситуация очень плохая, и ответственные за выборы чиновники просто делают хорошую мину при плохой игре».

Парламентарий указал на крайне низкую явку избирателей в большинстве регионов, и подчеркнул, что население больше не интересуют выборы. «Люди не верят в этот способ изменения своей жизни к лучшему, – пояснил он. – Зато, как показывает пример Хабаровска, люди верят в силу уличного протеста. Пока что – мирного протеста, но все понимают, что если ситуация не изменится, то накал протеста будет возрастать».

Дата проведения выборов в Государственную думу – не самое важное, считает вице-спикер от ЛДПР: партия готова выйти на них «хоть завтра». Однако россияне устали от того, что выборы ни на что не влияют, и после них ничего не меняется.

«Вместо того, чтобы прислушиваться к голосу большинства или хотя бы активного меньшинства, власти пытаются придумать никому не нужные спойлерные партии, которые вообще непонятно кого представляют. Ничем хорошим эта имитация имитации не кончится», – предупредил Лебедев.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил о серьезных нарушениях в Единый день голосования и сообщил, что «в чем-то даже при коммунистах было честнее».

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 14.09.20

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