Это вопрос политический: вице-президент РАСО направил обращение главе ЦИК

Вице-президент, председатель Комитета по политтехнологиям Российской ассоциации по связям с общественностью Евгений Минченко направил обращение председателю Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элле Памфиловой с просьбой обратить внимание на работу сайта ЦИК и исправить появившиеся недостатки, которые затрудняют наблюдение за выборами.

«Хочу обратить Ваше внимание на то, что сайт Центральной избирательной комиссии сделан крайне неудобно. Более того, его работа радикально ухудшилась по сравнению с предыдущими электоральными сезонами. Навигация сайта и использование капчи при загрузке каждой новой страницы превращают работу с сайтом ЦИК в пытку», – пишет Минченко в обращении.

Вице-президент РАСО также отметил, что подавляющее большинство пользователей приходят на сайт ЦИК, чтобы узнать результаты выборов, однако им предлагается всё, что угодно, но только не это. «Уверен, что это не только вопрос комфорта пользователей. Доступность и удобство получения информации о ходе и результатах выборов – это вопрос политический. Это вопрос доверия граждан к избирательной системе в целом», – подчеркнул Минченко.

«Прошу Вас в преддверии выборов в Государственную Думу принять меры к решению проблемы оперативного и комфортного доступа граждан к информации о подсчёте голосов и результатах выборов», – обратился вице-президент РАСО к главе ЦИК.

Москва, Анастасия Смирнова

Москва. Другие новости 15.09.20

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