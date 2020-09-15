«Правление имени Путина»: Россия накануне трансфера власти погрузилась в безвременье и политический хаос

Россия погрузилась в период безвременья и переживает «худший вариант технократизма». Как считает политолог, глава Центра развития региональной политики Илья Гращенков, сейчас в стране идут невидимые войны за власть, которые, вероятнее всего, закончатся досрочными выборами в Государственную думу и неминуемым «правлением имени Путина». Такое мнение эксперт высказал в интервью РИА «Новый День».

По его оценке, внутренняя политика России находится в глубочайшем кризисе. «Сейчас период безвременья, селективный отбор в худшем своем проявлении. Если раньше были стратегии Владислава Суркова, Вячеслава Володина, у Сергея Кириенко тоже была заявка на стратегию – молодые технократы, школа лидеров… Сейчас мы пришли к худшему варианту технократизма. Суть можно обобщить таким образом: «Мы просто назначим кого угодно, что бы он ни сделал, мы сможем объяснить, почему он красавчик, а все остальные не правы». В результате мы имеем полный хаос, странные заявления губернаторов, их неадекватное поведение», – констатировал Гращенков.

При этом он отметил, что новые назначенцы демонстрируют отсутствие политической культуры. «Они приходят и начинают козырять тем, что они могут попросить денег у федерального центра. На этом заканчивается любая губернаторская самостийность – все ограничивается делением на тех, кто может простить денег, а кто не может. Спроси любого из них, как он видит себя в 2030 году, никто ничего не скажет», – сказал политолог.

Гращенков обратил внимание, что такие назначенцы, абсолютно не чувствуют тонкостей внутренней политики и действуют вразрез здравому смыслу. «Они – не политики, они перестают чувствовать грани политики, которые ориентированы даже не на население, а на начальство. Это логично, что ты не можешь быть рейтингом выше президента, если весь твой рейтинг основывается на президенте», – подчеркнул эксперт.

В этой связи он напомнил, что Путин на выборах получил 76% голосов избирателей в то время, как, например, глава Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн, согласно официальным итогам, набрал 82,5% голосов. «Нет никакого стеснения, есть желание показать Москве, что он настолько контролирует ситуацию, что получает северокорейский результат», – считает эксперт.

По его мнению, Кремль «понимает, что это опасно», но сейчас основные политические игроки заняты трансфером власти. «Почему Кремль на это идет? Это стагнация и, видимо, трансфер власти. Всем все равно. Все ждут, когда будут вырисовываться основные контуры», – пояснил он.

Согласно прогнозу политолога, ситуация прояснится, вероятнее всего, весной следующего года. «Я думаю, что в марте-апреле 2021 года пройдут выборы в Госдуму. Скорее всего, после них, когда уже будет Дума, Госсовет, структура управления, закончится какая-то невидимая борьба – контуры появятся. Тогда нам объявят, что теперь мы живем «так-то» и «так-то», вот такие у нас внутренние порядки и законы, такая – парадигма отношений», – сказал Гращенков.

«Сейчас за это идет невидимая борьба. В реальности выборы – только отражение борьбы крупных промышленных кланов, они нужны, чтобы сформировать пул сверхлояльных людей», – добавил он.

В то же время политолог выразил уверенность, что суть будущей политической системы РФ прослеживается и сейчас. «Новая Госдума будет состоять преимущественно из молодых людей, чтобы окончательно стереть образ той власти, которая была до, и убрать тех, кто помнит Путина еще не президентом. Будет новая попытка сакрализировать власть. Даже если не будет самого Путина, будет правление имени Путина. В любом случае, контуры не поменяются. Если они поменяются, это будет революция», – считает Гращенков.

При этом он обратил внимание на опасность сложившейся ситуации. «В этом – непредсказуемость системы. Она сама не может сформулировать свои контуры, не очень понимает, какие риски и как с ними бороться. Хабаровск – типичный ступор системы. Она не понимает, что с ним делать, ждет, что рассосется. В Белоруссии тоже не понимают, что делать, ждут. Это такой поведенческий тренд: «Давайте ждать, что само пройдет. Вопрос в том, что когда-то появятся силы, которые не будут ждать и начнут активно действовать против – как на Украине было, там никто не ждал», – заключил Гращенков.

Напомним, прямые выборы глав субъектов проходили в 18-ти российских регионах. В семи регионах кандидаты от власти набрали более 80% голосов: глава Тамбовской области Александр Никитин по официальным данным набрал 86,5% голосов, глава Севастополя Михаил Развожаев – 85,7%. президент Татарстана Рустам Минниханов – 85,4%, глава Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн – 82,5% голосов.

Москва, Мария Вяткина

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