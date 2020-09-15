«Если выборы прошли спокойно – значит, народ вас презирает». Жириновский посоветовал «единороссам» бежать в Китай

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предупредил, что Россию может охватить массовый протест, аналогичный белорусскому, и подчеркнул, что глава ЦИК РФ «даже не понимает» провала избирательной кампании. Если выборы и дальше будут проходить по такому сценарию, то «Белоруссия и Хабаровск будут цветочки», подчеркнул политик, отметив, что населению страны уже «наплевать на депутатов, президента, правительство и на все наши выборы».

«У нас объявляет эта, как ее… наша Ермошина (Лидия Ермошина – глава ЦИК Белоруссии, – ред.) – Памфилова: «выборы прошли, очень спокойно прошли». Она даже не понимает, что если выборы прошли спокойно, значит народ вас презирает, он даже не хочет идти на ваши выборы! А она объявляет – такой успех. Такого не было никогда. И – триумф «Единой России!» – сказал Жириновский в своем выступлении на открытии осенней сессии Государственной думы.

Политик предложил оппонентам из «Единой России» на следующих выборах сразу прописать своим кандидатам 100% голосов поддержки избирателей. «Выборы еще не прошли, а они уже голоса распределили! Вам не стыдно?» – возмущенно поинтересовался Жириновский, рассказав, что в одном из регионов представителям ЛДПР сказали, что у партии будет один мандат в городской думе. «Это вы готовите Белоруссию, Хабаровск и Гонконг», – заявил политик.

По его мнению, на российских выборах власти, видя, что «парламентские партии не обостряют обстановку, запустили новых – за деньги, и дали им мандаты». «Я даже не знаю эти новые партии. Это кто такие вообще?» – возмутился Жириновский, отметив при этом, что «их объявят депутатами Госдумы, и они придут сюда – а они никогда никем нигде не были».

Согласно его прогнозу, если выборы в России будут проходить так же, как последний Единый день голосования, то «Белоруссия и Хабаровск будут цветочки». «А вам бежать некуда, – предупредил Жириновский. – Янукович сюда, Лукашенко сюда. А вы куда? В Китай! Вот там в Китае учите китайский язык, там вас примут в китайских тюрьмах».

Жириновский отметил, что читал лекции в белорусском университете, и удивился полному молчанию студентов, которые не поддерживали дискуссии и отказывались обсуждать политические темы. «Правильно они вышли! И наша молодежь выйдет так же, – предсказал лидер ЛДПР. – Как так – ничего нельзя говорить, в чистом виде сталинский режим! Бьют человека, который уже лежит на земле – им что, специальное задание дали? Парень урод будет, ему все отбили: и почки, и печенку, все».

Как считает Жириновский, президент Белоруссии Александр Лукашенко идет по тому же пути, по которому шел Советский Союз.

Ранее Жириновский заявлял о многочисленных нарушениях на выборах в России и сравнивал главу ЦИК РФ Эллу Памфилова с ее белорусской коллегой. Массовые протесты в Белоруссии разгорелись после объявления ЦИК итогов выборов 9 августа, согласно которым более 80% голосов получил действующий президент Александр Лукашенко. Народные волнения в стране продолжаются до сих пор.

Москва, Татьяна Дорофеева

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