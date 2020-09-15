«Состав следующей Госдумы предопределен»: механизм заранее подготовленных результатов успешно обкатан

Состав следующей Государственной думы РФ уже предопределен «с точностью до нескольких человек». Как считает известный политолог, директор Института глобализации и социальных движений (ИГСО) Борис Кагарлицкий, «механизм обеспечения нужного результата в ходе трехдневного голосования» был удачно обкатан в рамках нынешней избирательной кампании.

Комментируя результаты выборов на своей странице в «Фейсбуке», Кагралицкий отметил, что главный трюк растянутого голосования заключался в следующем – «голоса, отданные за первые 2 дня, не только никто не считал – всё было готово и подсчитано заранее».

«Если вы сравните цифры «досрочного голосования» с общим процентом избирателей, участвовавших в прошлых выборах данного уровня, то обнаружите, что цифры совпадают, причем в некоторых регионах до долей процентов. Иными словами, «досрочка» примерно равна среднему числу всех избирателей, которые ходят на выборы данного уровня. Сколько реально пришло людей и как они голосовали, не имеет значения – бюллетени просто были заменены на заранее заготовленные примерно пропорционально запланированному числу», – полагает эксперт.

Согласно его версии, далее бюллетени «досрочки» и реальные бюллетени перемешали так, что отделить одни от других становится невозможно. «До начала выборов мы имеем уже итог равный ста процентам реальных избирателей, причем все сто процентов уже отданы за кандидата власти. А в третий день как раз реальные избиратели приходят и производят «вброс» своих настоящих голосов, что, естественно, не может перекрыть заранее подготовленный итог, тем более что часть приходящих голосует тоже за власть. При этом голоса, реально отданные в ходе «досрочки», пропадают все», – пишет Кагарлицкий.

Политолог пояснил, что именно потому данные, полученные от экзит-полов первых двух дней, так отличаются от обнародованного результата. По мнению Кагарлицкого, «феномен Томска» и других городов, где результаты местных выборов резко разошлись с итогами, связан с тем, что там над выборами просто «не работали». «Не были подготовлены пакеты с бюллетенями, не была организована фиктивная явка. Не до того было. Эти проколы в системе хорошо показывают, как она должна в принципе работать. И опять же нет сомнения, что подобные единичные сбои будут проанализированы и устранены к следующим выборам», – считает он.

В этой связи эксперт выразил уверенность, что к выборам в Госдуму, которые, по оценкам ряда экспертов, могут пройти не осенью 2021 года, а уже весной, механизм будет полностью отлажен. «Теоретически может случиться, что на выборах в Госдуму, где явка выше, возникнет риск суммарного «зашкаливания» цифр: число избирателей при реальной явке в 60% может достичь по итоговым отчетам 120%. Но я не сомневаюсь, что этого при более или менее серьезной подготовке удастся избежать. Тем более что избиратель деморализован и демотивирован», – сказал он.

Более того, по его оценке, использованная схема показывает, что результаты выборов в Госдуму уже предопределены. «Поскольку официальная оппозиция уже смирилась с результатами 13 сентября, а несистемная оппозиция не желает делать выводов из произошедшего, можно с уверенностью утверждать, что состав следующей Государственной Думы уже предопределен с точностью до нескольких человек. Помешать этому могут лишь события, находящиеся за пределами электоральной политики», – заключил Кагарлицкий.

Как сообщал «Новый день», «Единая Россия» победила в первом туре губернаторских выборов во всех субъектах, где участвовали ее кандидаты. Секретарь генсовета «ЕР» Андрей Турчак заявил об «убедительной победе в этом избирательном цикле».

Напомним, три новые партии по итогам Единого дня голосования получили право участвовать в выборах в Госдуму-2021 без сбора подписей – «Новые люди», «За правду» и «Зеленая альтернативп». Таким образом теперь в «белом списке» значатся 16 партий.

Москва, Мария Вяткина

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