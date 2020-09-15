Госдума в нынешнем виде доживает последний созыв: «ЕР», КПРФ и ЛДПР выводят из игры, чтобы отвлечь народ

Государственная дума «доживает» свой последний созыв в нынешнем партийном составе. Как считает лидер общественного движения «Возрождение» Александр Чухлебов, после следующей избирательной кампании в парламенте произойдет трансформация – «Единая Россия», потерявшая доверие граждан и Кремля, рискует оказаться на задворках политического процесса. Такое мнение политик высказал в интервью РИА «Новый День».

По его оценке, завершившаяся избирательная кампания показала, что в стране нет настоящего выборного процесса. «Выборы всегда проходят с одобрением всех кандидатов. Непонятно, для чего их организовывают – уже просто назначали бы людей в администрации президента и все. Это и так происходит. Зачем выборами прикрываться?!» – сказал он.

Чухлебов пояснил, что сейчас созданы все условия для управления процессом голосования. «В современном мире можно с помощью телефона проголосовать за одну минуту, а мы растягиваем это на недели, как в первобытном обществе. Понятно, что это делается не для того, чтобы обеспечить безопасность и здоровье граждан. К тому же у нас работает уникальная система: чтобы участвовать в (губернаторских) выборах, нужно пройти еще и муниципальный фильтр, который не способен преодолеть ни один человек, заранее не одобренный», – констатирован он.

«И это заявление «Единой России» после выборов: «Посмотрите, какие мы, в большинстве регионов избрали наших кандидатов», – конечно, у вас есть мунфильтр и ни одного конкурента в списке», – возмутился Чухлебов.

По его мнению, следующая избирательная кампания в Госдуму также будут полностью срежиссирована. «Если бы их (выборы) проводили честно, понятно, что никакая «Единая Россия» и другие псевдопартии не прошли бы. Но если голосование опять растянут, то результат будет таким же – в интересах власти. Конечно, это не будет волеизъявлением народа. Будет то, что нужно тем людям, которые будут управлять выборными процессами», – сказал он и добавил, что, вероятнее всего, выборы в Госдуму пройдут досрочно.

При этом политик выразил уверенность, что партийная структура нового созыва Госдумы в результате выборов изменится. «Я думаю, что Думы в том составе, который есть сегодня, больше не будет. Это последний созыв в таком составе», – сказал он.

Власть, вероятнее всего попытается опираться в будущем на две политические силы, сохраняя видимость многопартийности. «Сейчас Кремль идет на определённые шаги, создаются новые партии. «Новые люди», «За правду» – их пробуют в различных регионах. На мой взгляд, сделают две сильные партии, которые будут нужны руководству страны, чтобы удобнее опираться на «две ноги», когда это выгодно. Ну и чтобы показать псевдоконкуренцию», – предположил он.

«Конечно, сразу не получится сделать так, что в эти две партии переметнутся все депутаты, а остальные партии будут сняты под различными предлогами. Возможно, что в новом составе будут «Новые люди» и «За правду» – они согласованы, и властью же созданы. Третья партия – выходцы из ЛДПР и КПРФ, а на задворках – выходцы из «ЕР», и пятая партия – та же «Справедливая Россия», – считает Чухлебов.

По его оценке, «Единая Россия» себя изжила и уже не сможет восстановить свою репутацию ни в глазах избирателей, ни в глазах руководства страны. «В том формате, в котором она есть, ее уже не будет. Либо прежняя плеяда аккуратно уйдет на пенсию, а нам скажут: вот, появились новые партии, все меняется, либо партия войдет в Госдуму, но третьей или пятой по количеству представителей», – полагает политик.

С его точки зрения, политическая жизнь партий ЛДПР и КПРФ также идет к закату. «Конечно, со здравой точки зрения объединение ЛДПР и КПРФ нереально. Но мы понимаем, что из лидеров, на которых держатся партии, уже выжали все, что можно было выжать. Даже общаясь с молодежью из ЛДПР и КПРФ, мы видим, что они недовольны руководством – жалуются, что эти люди уже не отстаивают оппозиционные точки зрения, а просто сливают очередные выборы там, где это нужно», – сказал он.

По прогнозу Чухлебова, в результате ряда пертурбаций эти партии также начнут постепенно исчезать, а их члены перейдут в новые политорганизации. При этом политик подчеркнул, что все это будет организовано не с целью оживить политический процесс, а чтобы отвлечь население, предложив гражданам иллюзию вместо реальных перемен.

«К сожалению, изменения, которые просматриваются, ни к чему не приведут, потому что эти новые партии созданы теми же людьми с целью запудрить мозги народу. Все это из серии: «А вы, друзья, как не садитесь, все в музыканты не годитесь». Просто игра для народа», – заключил Чухлебов.

Москва, Мария Вяткина

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