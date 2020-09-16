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Среда, 16 сентября 2020, 17:23 мск

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Памфилова пообещала решить проблемы с сайтом ЦИК

Фото: пресс-служба Кремля

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ решит проблему на своем сайте при поиске данных по выборам. Об этом сообщила в интервью «Интерфаксу» глава Центризбиркома Элла Памфилова. «Система поиска стала действительно трудоемкой и длительной, признаю это. Будем решать возникшие проблемы», – сказала она.

При этом глава ЦИК отметила, что проблема связана с возросшей с прошлого года нагрузкой на сайт izbirkom.ru – увеличилось число запросов от программ-роботов.

«Учитывая существенно изменившуюся и возросшую нагрузку, нами и было принято решение о введении механизма CAРTCHA на сайте izbirkom.ru, ограничивающего бесконтрольное массовое автоматическое скачивание данных с сайта. Поскольку технически это пришлось осуществлять в крайне сжатые сроки, соглашусь, что сделали, мягко говоря, неудачно – будем дорабатывать», – заверила Памфилова.

Ранее к главе ЦИК с просьбой решить проблему с сайтом обратился вице-президент Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО) Евгений Минченко.

Москва, Светлана Антонова

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