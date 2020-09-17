Мусорные войны: советник главы «Ростеха» попал под домашний арест по делу о мошенничестве

Советник генерального директора госкорпорации «Росатом», член-корреспондент РАН и экс-глава комитета Госдумы по экологии Владимир Грачев отправлен под домашний арест по делу о мошенничестве.

Как передает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник, 78-летнему Грачеву вменяется покушение на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30 – ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По версии следствия, он вымогал несколько десятков миллионов рублей у бизнесменов, компания которых занимается переработкой отходов, за продвижение интересов предприятия.

Грачев – составитель учебников по курсам «Экология» и «Безопасность жизнедеятельности», президент Российской экологической академии, доктор технических наук, и член Парламентской ассамблеи Совета Европы. С 2008 года работал на различных общественных должностях в «Росатоме». Награжден Орденом Почета, орденом «За заслуги перед Отечеством IV степени».

До своего задержания резко критиковал техническое состояние мусоропереработки в России, настаивая на ее комплексной модернизации. В окружении Грачева полагают, что он стал жертвой провокации.

Грачев является сторонником строительства в России мусоросжигательных заводов, которые должны «утилизировать остатки того, что нельзя вторично использовать». «Я считаю, что это очень правильное направление, испытанное во всем мире, где работает около полутора тысяч МСЗ. Такие заводы, построенные по современной технологии, мы хотим применить и в России», – заявил он в интервью агентству «Татар-информ» в 2018 году.

Как сообщал «Новый День» строительство четырех заводов по экологически чистой термической переработке отходов в электроэнергию в Московской области и одного в Татарстане предполагается в рамках федерального проекта «Чистая страна» и подпроекта «Энергия отходов», которые осуществляет небезызвестная «дочка» «Ростеха» АО «РТ-Инвест».

Судя по официальным заявлениям, совокупная мощность переработки заводов в Московской области составит 2,8 млн тонн твердых коммунальных отходов (ТКО) в год, что позволит ежегодно генерировать около 280 МВт электроэнергии. Как заверяют инвесторы, реализация проекта позволит снизить долю захоронения отходов на территории московского региона более чем на 25%.

Эти планы ранее вызывали настороженную и критическую реакцию экологов и общественников. В «РТ-Инвест» пытались заверить РИА «Новый День», что к моменту, когда мусоросжигательные заводы будут введены в эксплуатацию, система сортировки мусора уже будет работать, что должно сократить и количество вредных веществ при сжигании отходов.

В то же время в «РТ-Инвест» признали, что полное внедрение нового подхода занимает 10-15 лет – эти цифры уже несколько противоречат тому, что планируется запускать в Подмосковье. Представитель компании также не смог ответить на вопрос, какое именно количество мусора предполагается отправлять на переработку, в предоставленных материалах региональный оператор просто ссылается на опыт европейских государств.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 17.09.20

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