Прибыль операторам – диоксины народу: власть постепенно снимает с себя ответственность за «мусорную реформу»

«Мусорная» реформа в России вызывает все больше вопросов, связанных с запланированным строительством мусоросжигательных заводов и повышением для населения платы за вывоз и утилизацию отходов. Региональные и федеральные власти даже не пытаются опровергнуть опасения экологов о крайней опасности сжигания мусора, за что россиянам, здоровье которых будет явно подорвано ядовитыми газами, придется еще и платить из своего кармана так называемому «зеленому бизнесу».

«Экологичные» планы по строительству мусоросжигательных заводов (МСЗ) уже давно вызывают нарекания и опасения экологов, экспертов, врачей и ученых, занимающихся этой проблематикой. Одним из последних тревожных «звоночков» стал доклад экспертной комиссии рабочей группы экологической экспертизы Общероссийского гражданского форума, в котором сделан однозначный вывод: запланированный к применению метод сжигания мусора на «типовом» заводе, один из которых будет построен вблизи деревни Могутово Московской области, приведет к непоправимым негативным последствиям для здоровья населения.

Экологи обратили внимание, что под видом документации представлен неполный, недостоверный и непригодный к экспертизе проект тепловой электростанции (ТЭС), работающей на смешанном топливе (природный газ + ТКО). Даже себестоимость получаемой электроэнергии, не говоря о вредных выбросах, будет до семи раз выше, чем на атомных станциях и до 16 раз выше, чем на обычных газовых электростанциях – необходимость в генерации такой дорогой электроэнергии является более чем сомнительной.

Что касается ядовитых выбросов, то, согласно заключению экспертов, функционирование предлагаемого завода приведет к экологической катастрофе, связанной с превышением содержания крайне опасных для человека и природы диоксинов до значения более чем 5 нг/кг. Эксперты пришли к выводу об опасности применяемых в проекте технологий мусоросжигания, противоречащих экономической целесообразности и требованиям федерального природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства.

Один из авторов этого доклада – доктор технических наук, профессор, ведущий инженер кафедры теоретических основ теплотехники НИУ «МЭИ» Игорь Мазурин, комментируя проект «типового МСЗ», пояснил «Новому Дню», что в документации, помимо прочего, отсутствует «методика анализа супертоксинов, которая является ключевой». Он считает, что предполагаемая система очистки ядовитых газов, выделяющихся при сжигании мусора на таких заводах, не обеспечит их безвредность, а в результате Московская область превратится во второй Чернобыль.

Как известно, в ближайшее время в Подмосковье появятся четыре таких завода. «Счастливое соседство» ожидает жителей Наро-Фоминского, Солнечногорского, Воскресенского и Ногинского районов, а негативные последствия угрожают всему столичному региону и близлежащим областям. Также будет построен МСЗ в Татарстане. Власти не скрывают, что в ближайшем будущем такие предприятия появятся по всей России. При этом, как ни парадоксально, в России вполне официально на уровне федерального закона заявлено, что приоритетным направлением государственной политики является переработка мусора, а не его сжигание.

Чтобы окончательно разобраться в ситуации, редакция РИА «Новый День» направила запросы в федеральное министерство природных ресурсов и экологии РФ, правительство Московской области, подмосковное министерство экологии и природопользования, а также в компанию «РТ-Инвест», которая будет осуществлять эти проекты, на которые уже выделены кредиты почти на 150 млрд (!) рублей.

Сжигать! нельзя на полигон

В «РТ-Инвест» со своей стороны подчеркнули, что мусорные полигоны являются «бомбами замедленного действия», которые заполонили всю территорию страны, и напомнили, что Европа перешла к сжиганию мусора еще в прошлом веке. При этом в компании отметили, что подмосковные заводы имеют «близнеца» в Англии – завод Риверсайд, который, хотя и имеет меньшее количество очистных фильтров, чем в Швейцарии, не уступает по качеству очистки более «многоступенчатым» заводам, так как современные технологии позволяют сократить количество фильтров до трех. Более того, «пар», который будет выходить из трубы мусоросжигательного завода, будет чище, чем воздух в городе, заверили в «РТ-Инвест».

«Особое внимание уделено системе очистки дымовых газов, которая соответствует самым строгим экологическим стандартам и состоит из трех ступеней. Первая ступень находится в котле: где происходит разложение диоксинов и нейтрализация оксидов азота. Вторая ступень – очистка в реакторе от органических веществ, тяжелых металлов и кислотных составляющих. На этой ступени разрушаются вторичные диоксины, которые образуются при охлаждении дымовых газов на выходе из котла. Третья ступень – очистка дымовых газов от золы, пыли и продуктов газоочистки», – говорится в материалах, которые предоставили в компании в ответ на запрос РИА «Новый День».

В «РТ-Инвест» пояснили, что максимальная температура в зоне горения составляет порядка 1260 °С. «Дымовые газы, образующиеся в процессе сжигания, поступают в котел, где выдерживаются более 2 секунд при температуре более 850 С, что обеспечивает разрушение диоксинов. Энергия дымовых газов преобразуется в котле в энергию пара, который затем используется для производства электроэнергии», – пояснили в компании.

При этом, как уточнили в «РТ-Инвест», превращение выделяемого тепла в электроэнергию происходит «незначительная рекомбинация диоксинов», которые сорбируются на поверхности активированного угля и летучей золы и задерживаются в процессе фильтрации на ткани рукавного фильтра.

Компания заверяет, что на тканевые фильтры будут меняться по мере износа раз в несколько месяцев, поэтому генподрядчик заинтересован, чтобы развивалась система раздельного сбора отходов, так как «чем меньше грязного мусора будет попадать, тем меньше будут загрязняться фильтры».

Сжигать нельзя! на полигон

В «РТ-Инвест» попытались заверить, что к моменту, когда мусоросжигательные заводы будут запущены в эксплуатацию, система сортировки мусора уже будет работать, что должно сократить и количество вредных веществ при сжигании отходов. «Мы строим 8 комплексов по переработке, каждый из которых мощностью около 450 тысяч тонн. Уже в этом квартале будет запущено 4 комплекса и до конца года еще 4. Строительство заводов занимает больше времени (ориентировочно, не раньше 2021 года). У нас есть два года, чтобы наладить раздельный сбор, переработку и уже потом запускать завод по термической переработке отходов. МСЗ – завещающий этап», – подчеркнули в компании.

В то же время в «РТ-Инвест» признали, что полное внедрение нового подхода занимает 10-15 лет – эти цифры уже несколько противоречат тому, что планируется запускать в Подмосковье в ближайшие два года. Представитель компании также не смог ответить на вопрос, какое именно количество мусора предполагается отправлять на переработку, в предоставленных материалах региональный оператор просто ссылается на опыт европейских государств.

«РТ-Инвест» уточнил, что всего на мусоросжигательных заводах в Подмосковье и Татарстане планируется сжигать 2,8 млн тонн отходов. «280 тыс тонн – это 10% будет золы, если мы будем перерабатывать полностью несортированные отходы. Если мы будем перерабатывать сортированные отходы, то золы будет 2-5%. Через 3-4 года, когда мы построим заводы, наверное, эта доля будет 5-7%, в зависимости от того, какой мусор будет поступать и как люди будут раздельным сбором заниматься. Приоритет проекта в Татарстане – «нулевое захоронение», – пояснил представитель компании.

«Мы получаем неприятную ситуацию, близкую к Чернобылю»

Объяснения «РТ-Инвест» звучат весьма убедительно для человека, который не погружен в тему. Однако экологи и врачи продолжают утверждать, что мусоросжигательные заводы, которые планируется построить в Подмосковье, способны превратить весь столичный регион в «зону отчуждения» и онкорезервацию.

Соавтор доклада ОГФ о недопустимости строительства мусоросжигательных заводов профессор Мазурин настаивает, что система очистки может быть разработана только на основании морфологии мусора, который привозится на сжигание, но это проблематично с учетом российской действительности. «Система очистки очень дорогая, можно и диоксины убрать, но тогда нужна не трехстадийная очистка, даже не 5-ти. Там надо температуру опустить вниз и начинать работать на сорбентах (вещества, которые поглощают газы), которые не любят высоких температур. А у них на выходе температура газа 130 С. Они говорят, мы углём абсорбируем. Кто работает с углем, улыбается, потому что знает, что сорбционные функции угля при этих температурах нулевые. Это температура десорбции угля, когда он сбрасывает все, что он взял. Я так и не понял, для чего они используют уголь», – сказал профессор.

Он подчеркнул, что нужно уходить от процессов, в которых используются супертоксины, и не строить заводы, создавая непоправимые последствия для окружающей среды, сравнимые с Чернобыльской аварией.

Мазурин обратил внимание на экспертные статьи в научном издании «Альманах Пространство и Время», в которых говорится, что особую опасность будет представлять мелкодисперсная пыль, о которой «РТ-Инвест» даже не упоминает.

«В силу незначительности размеров формально концентрация диоксинов в воздухе может достичь безопасных значений в приземном слое на высоте 1,5-2 м от поверхности земли, однако в силу малости такие частицы пыли субмикронного размера, с диоксинами на их поверхности, представляют исключительную опасность для здоровья человека, поскольку они попадают в лёгкие человека и остаются в них безвозвратно, прилипнув к слизистой поверхности. После этого диоксины растворятся в жировой ткани и останутся в организме человека навсегда», – подчеркивается в статье.

Стоит отметить, что минувшим летом в британском парламенте был представлен доклад, согласно которому местные мусорные компании не отчитываются о выбросах мелкодисперсных частиц в атмосферу. Так, согласно отчету, только в 2017 году многие мусоросжигательные заводы, выбрасывали PM10 и PM2.5 сверх порогового значения.

По оценке профессора Мазурина, это может происходить из-за сбоев в работе заводов. «Вопрос и в соблюдении технологии. А она тем интересна, что иногда выходит из-под контроля. А здесь данные анализа через сутки придут, за это время 400 тысяч кубометров улетят в трубу. Мы получаем неприятную ситуацию, близкую к Чернобылю. Оператор не может знать, как идет процесс. А когда он узнает, если у него есть совесть, он может намылить веревку и повеситься, если узнает, сколько людей он отравил. Это очень серьезная вещь. Радиус поражения может быть 16 км, но он зависит от разных факторов: ветра, влажности, состояния дисперсности вещества», – подчеркнул эксперт.

Экологический активист, ветврач-токсиколог Ирина Куделина в интервью РИА «Новый День» со своей стороны выразила уверенность, что переработка мусора, о которой сейчас говорят, неосуществима. «Сейчас даже бумагу отбеливают хлором, там есть синтетические включения. Раздельный сбор чего они (региональные операторы) нам обещают ввести? Сложных многокомпонентных материалов, которые невозможно переработать без высоких температур? Сейчас не решить проблему «раздельным сбором в никуда». Эти три красивых бочка потом везут в одну яму», – сказала она.

Куделина пояснила, что разделение мусора должна осуществлять автоматизированная линия. «Людям не под силу. Это бред и спекуляция про домашнее разделение мусора. А какой огромный объем занимают промышленные и медицинские отходы, про это спекулянты не говорят», – отметила она.

Она пояснила, что если осуществлять раздельный сбор «по совести», то только для пластика необходимо не меньше 8 отдельных контейнеров. «Все компоненты перемешаны у нас давно нет в чистом виде шерсти, бумаги, которые можно было бы разделить качественно», – сказала эксперт.

Комментируя планы по строительству мусоросжигательных заводов, Куделина отметила, что до сих пор не представлено никакой научной документации. «Они просто риторически заменяют сжигание на переработку. Это чисто бизнес», – считает она.

Молчание – золото?

Очень большие сомнения в экологичности мусоросжигательных планов вызывает и то обстоятельство, что органы власти, ответственные за это, даже не пытаются опровергнуть опасения экологов, ученых и врачей. 14 марта редакция РИА «Новый День» направила в минэкологии РФ, подмосковное правительство, в том числе региональное минэкологии, запросы о целесообразности строительства МСЗ, а также обоснованности выводов экспертов об их крайней опасности.

Пресс-служба правительства Московской области переадресовала вопросы в пресс-службу МинЖКХ Московской области и на этом посчитало свой долг выполненным.

В министерстве экологии и природопользования Подмосковья также сняли с себя ответственность, отметив, что в связи с постановлением губернатора от 24.09.2018 N 462-ПГ «О структуре исполнительных органов государственной власти Московской области и составе Правительства Московской области» полномочия регионального минэкологии в сфере обращения с отходами, а также осуществления государственного надзора в этой сфере переданы министерству жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

«Таким образом, заданные Вами вопросы целиком относятся к компетенции Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области, куда рекомендуем обратиться за разъяснениями», – отметили в пресс-службе.

МинЖКХ Подмосковья так и не удосужилось ответить на вопросы агентства. Таким образом фактически власти сняли с себя ответственность и вместо контроля за опасными для жизни проектами сконцентрировалось на проведении акций и флешмобов, наподобие «Покорми птиц», что, конечно, является очень важной работой.

Похожая ситуация и с федеральными чиновниками. В министерстве природных ресурсов экологии РФ подтвердили получение вопросов редакции РИА «Новый День», однако так и не предоставили ответы, что также наталкивает на вполне определенные выводы. Даже в этом отношении представители федерального правительства, впрочем, как и регионального, допускают нарушение закона, который обязывает органы власти отвечать на запросы СМИ в недельный срок.

По оценке наблюдателей, возразить чиновникам, скорее всего, просто нечем, а причиной строительства мусоросжигательных заводов в России является экономическая выгода для определенного круга лиц. «Чиновников идея покупки двухсот заводов просто привела в восторг. Такие перспективы и не снились, поскольку за каждый завод возможна оплата дилерской услуги. По этой причине всех, кто в России что-то умел делать по проблеме отходов, отодвинули подальше от задачи. В результате теперь ничего, кроме сжигания мусора по зарубежной технологи, даже не обсуждается, а диоксиновая опасность некоторыми ответственными чиновниками представляется американской байкой», – отмечают эксперты. Очень похоже, что такое мнение небезосновательно.

Как получается, увеличившиеся суммы в платежках за мусор просто призваны покрыть расходы «зеленого бизнеса», и в перспективе эти тарифы будут только расти, в том числе за дорогую электроэнергию, которую обещают вырабатывать на мусоросжигательных заводах. Оплачиваться из кармана граждан будет и их же собственное отравление ядовитыми выбросами. Региональные министерства, как и федеральное, судя по отсутствию реакции на запросы РИА «Новый День», молчаливо подтверждают это.

Москва, Мария Вяткина

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