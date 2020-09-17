Отравление Навального: бутылку из-под воды с «Новичком» изъяли в гостиничном номере оппозиционера

Пластиковая бутылка из-под воды, на которой в немецкой лаборатории обнаружили следы боевого отравляющего вещества «Новичок», находилась в гостиничном номере Алексея Навального. Об этом говорится в сообщении в аккаунте оппозиционера в «Инстаграм».

Соратники Навального утверждают, что бутылку изъяли члены команды политика вместе с адвокатом после сообщения об ухудшении здоровья оппозиционера в полете. «Спустя две недели именно на бутылке из томского номера немецкая лаборатория обнаружила следы «Новичка». А потом еще три лаборатории, которые брали анализы у Алексея, подтвердили, что Навальный был отравлен именно им. Теперь мы понимаем: это было сделано до того, как он покинул свой номер, чтобы поехать в аэропорт», – отмечается в сообщении.

Как сообщал «Новый День», Навальному стало плохо утром 20 августа на борту самолета из Томска в Москву. Лайнер совершил экстренную посадку в Омске. Оппозиционера с признаками острого отравления госпитализировали в реанимацию. Навальный впал в кому, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Его соратники обратились к следователям с требованием возбудить уголовное дело о посягательстве на жизнь и потребовали перевезти его в зарубежную клинику.

Ввиду запрета омских медиков на транспортирование оппозиционера, он оказался в немецкой клинике только 22 августа. Российские врачи диагностировали у Навального нарушение обмена веществ. Власти Германии в свою очередь заявили об отравлении сильнодействующим ядом из группы «Новичок».

Позже стало известно, что состояние здоровья Навального улучшилось. Политик может вставать с постели.

В связи с этим инцидентом в ЕС готовятся ввести новый режим санкций против России, который может получить имя Навального.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 17.09.20

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