«Будут уволены»: ЦИК пообещал наказать виновных в нарушениях на выборах

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ заподозрила аккредитованных на выборах сотрудников СМИ в тиражировании фейков о нарушениях в ходе голосования. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил член ЦИК Александр Клюкин. При этом он признал, что реальные нарушения в Единый день голосования все же были, и ответственные за это члены избиркомов будут уволены.

Говоря о сотрудниках СМИ, Клюкин отметил, что «было 650 человек, которых мы аккредитовали от сетевого издания «Молния» и информационного агентства «Время». «Эти люди были и в прошлый раз, и у нас было много претензий к ним, потому что они не занимались тем, для чего получили аккредитационные удостоверения», – сказал представитель ЦИК, отметив, что оба издания не посвятили выборам ни одной заметки.

«Их задача была составлять нервозную атмосферу на участках, собирать не нарушения, а якобы нарушения, и их отправлять по всему миру, в том числе в зарубежные СМИ», – сказал член ЦИК, и привел в пример журналиста «Молнии», который «пытался пройти без документов в Нефтеюганске… да, в Нефтеюганске, в Башкирии». Стоит отметить, что город Нефтеюганск находится в ХМАО-Югре, а в Башкирии – Нефтекамск.

Так или иначе, Клюкин признал, что нарушения на выборах были. «Повлияли ли они на итоги голосования? Конечно, нет», – заключил он. Между тем, в результате рассмотрения жалоб были полностью отменены итоги голосования на четырех УИК в Краснодарском крае, Липецкой и Ростовской области, и результаты выборов на двух одномандатных округах на муниципальных выборах в Липецкой и в Ленинградской области.

«Много рассуждений идет о том, что нарушений много, они масштабные, ужасные – но фактов нет. Если есть факты, по ним приняты решения. И люди уволены, наказаны будут, это не останется без внимания комиссии и правоохранительных органов», – пообещал член ЦИК.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 17.09.20

Эксперты: Сербия стала самой влиятельной страной на Балканах. / В Совфеде зафиксировали попытки «канализировать» протест в Хабаровске в антироссийскую кампанию. / Экс-тренера чемпионки Лазутиной и высокопоставленного чиновника заподозрили в махинациях. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»